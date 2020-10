Combattre l’esclavage moderne

Jeudi, le Groupe parlementaire multipartite de lutte contre l’esclavage moderne et la traite des personnes a déposé un nouveau projet de loi qui obligerait les entreprises à rendre des comptes sur les mesures qu’elles prennent pour prévenir et réduire leur participation à l’esclavage moderne.

On parle d’esclavage moderne lorsqu’une personne est exploitée ou contrainte au travail par la violence, les menaces, la coercition, l’abus de pouvoir ou la fraude. Le travail forcé est le quotidien de plus de 25 millions de personnes dans le monde. Près d’une sur cinq est un enfant.

Complices sans le vouloir

Moindrement que l’on remonte les chaînes d’approvisionnement, on réalise que nous sommes entourés de produits cultivés ou fabriqués en ayant recours à l’esclavage moderne.

Qu’on pense au cacao cultivé par des enfants esclaves en Côte d’Ivoire et au Ghana, au sucre de canne récolté par des esclaves haïtiens en République dominicaine, à tous nos vêtements provenant de Chine, d’Inde, de Malaisie et du Vietnam où le travail forcé, notamment de minorités culturelles et religieuses, est courant.

Que dire des nombreux appareils électroniques, batteries, bijoux et autres objets fabriqués avec des matières premières provenant de mines où l’esclavage moderne est imbriqué dans le modèle d’affaires.

Responsabilités

Il est maintenant temps d’assumer nos responsabilités tout au long de la chaîne d’approvisionnement. On ne devrait pas accepter qu’il soit fait ailleurs ce que l’on ne tolère pas ici : ce que l’on ne voudrait pas que nos enfants subissent. Plus tôt cette année, la Cour suprême a reconnu qu’une compagnie minière canadienne pouvait être poursuivie ici pour avoir bénéficié des travaux forcés en Afrique. Espérons que l’affaire Nevsun ne soit qu’un début.

Selon la sénatrice indépendante Julie Miville-Dechêne, porteuse du projet de loi, obliger les entreprises à rendre des comptes en déposant un rapport public chaque année est une première étape pour mettre un terme à l’aveuglement volontaire. La réputation de toutes sera en jeu.

À l’image de plusieurs pays européens et de l’Australie, il faut commencer à agir. Maintenant.