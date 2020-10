Coups de cœur du Canada à «Direction la mer»

Pêche au bar rayé sur le bord de l’eau, yoga sur la plage, promenade dans un sentier micmac, vélo hydraulique («hydrobike»), planche à pagaie («paddle board»), pêche en kayak de mer : si la pandémie vous déprime, «Direction la mer» et sa multitude d’activités, sur la chaîne Évasion, vous offrira un remontant ensoleillé cet automne!

L’animateur David Bernard et son équipe n’ont pu voyager bien loin pour le tournage des épisodes de la cinquième saison de «Direction la mer», cet été. Mais le Canada, et en particulier les Îles-de-la-Madeleine et les provinces maritimes, regorgeant de sublimes étendues de sable, il y avait amplement de quoi refaire leurs bagages et repartir à l’aventure.

«Après avoir fait la Côte Est américaine en entier en quatre saisons, on se demandait ce qu’on allait faire après, relate David Bernard. Il y avait des pourparlers pour la côte Ouest ou l’Europe. On aurait pu aller n’importe où. Puis, est arrivée la COVID, et on a quand même décidé d’aller de l’avant pour une cinquième saison. On a décidé de rester au Canada, et pour moi, ç’a été un beau cadeau caché. Sur le coup, je me demandais si ç’allait "puncher" autant, mais j’ai été agréablement surpris. C’est peut-être moins tape-à-l’œil, "feux d’artifice" que la Floride, mais il y a quelque chose de très beau dans l’énergie du Canada. On a pris le temps de connecter avec le monde, et ça parait.»

Photo Courtoisie, Évasion

Huîtres et homard

En plus des activités citées plus haut, de formidables rencontres humaines et des paysages magnifiques peupleront cette nouvelle cuvée «canadienne» de «Direction la mer».

La cité de Lunenberg, en Nouvelle-Écosse, identifiée patrimoniale mondiale par l’UNESCO – «la ville la plus photographiée au Canada», nous apprend David Bernard –, figure parmi les coups de cœur de ce dernier qu’on verra à l’émission.

«C’est vraiment de toute beauté», assure David au sujet de Lunenberg, port d’attache du voilier «Bluenose», imprimé sur les pièces de 10 cents canadiens.

Nos appétits ne seront pas en reste non plus : côté gastronomie, David Bernard affirme s’être régalé des huîtres à volonté du restaurant de l’auberge cinq étoiles The Inn at Bay Fortune, à Souri, à l’Île-du-Prince-Édouard, tenu par le chef canadien de renommée internationale Michael Smith. Il a également, bien sûr, dégusté du homard à Shediac, ville du Nouveau-Brunswick considérée comme la capitale du populaire crustacé.

Photo Courtoisie, Évasion

Quarantaine

Évidemment, même sans sortir du pays, David Bernard et ses collègues ont dû se soumettre à des restrictions liées à la pandémie lors des enregistrements.

«On a dû faire une quarantaine de deux semaines obligatoire au Nouveau-Brunswick. On était isolés dans un petit chalet. On a passé deux semaines à attendre que la vie passe (rires), avant de commencer à tourner. Ça nous a ensuite ouvert les trois provinces (Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse et Île-du-Prince-Édouard, NDLR).»

«Sinon, les gens étaient très relax, ajoute l’hôte de "Direction la mer". Je me suis demandé si on allait passer pour des pestiférés, si les gens allaient être inquiets en nous voyant débarquer de Montréal, mais vraiment pas. Tout le monde était accueillant, détendu. On faisait du mieux qu’on pouvait pour respecter la distanciation, même si ce n’était pas toujours facile, mais on ne sentira pas la COVID dans l’émission.»

«Direction la mer», le mercredi, à 20 h, à Évasion.