Domeno a confondu les sceptiques

« Des centaines de personnes que je respecte dans la business m’ont dit que je ne jouerais jamais à la radio ou que jamais je n’irais sur un plateau comme La Voix. » Dans les deux cas, le producteur et DJ Domeno a prouvé qu’ils avaient tort.

La Voix, c’est un dossier réglé depuis le 18 octobre quand il a accompagné Marc Dupré sur l’air de la chanson qu’il a composée, Pour tout oublier.

Quant à la radio, il pourra se vanter pour le reste de ses jours d’être devenu le tout premier DJ québécois à atteindre la première place du top 100 BDS grâce à sa chanson Alleys, sur laquelle Steve Veilleux, le chanteur de Kaïn, pose sa voix.

« Quand mon équipe m’a annoncé que j’étais le premier de l’histoire, j’étais sous le choc. J’étais tellement content. C’est très spécial de faire partie de l’histoire de quelque chose », a-t-il confié lors d’un entretien avec Le Journal.

Les sceptiques, comme disait le Capitaine Bonhomme, ont été confondus.

Sur Times Square

Il n’était pas au bout de ses surprises. Dans la foulée du lancement de Lightning, la version anglophone de Pour tout oublier avec Trevor Guthrie (ex-soulDecision) au chant, une publicité le mettant en vedette a défilé sur trois immenses panneaux de Times Square.

Tout s’est fait à son insu, raconte le musicien, qui ne pouvait être sur place pour vivre le moment.

« J’ai de la famille là-bas, à Long Island, à une heure et quart de route de Times Square. J’ai envoyé ma cousine faire des photos. Quand je lui ai dit pourquoi, ils ont embarqué dans le char et sont allés sur place en famille. »

Les succès de Domeno, avec les chansons Lies et Alleys notamment, contribuent à démystifier le travail d’un producteur au Québec, estime-t-il.

Apport sous-estimé

Pendant longtemps, et contrairement aux mœurs anglo-saxonnes, le public a sous-estimé l’apport des producteurs et DJ dans la création musicale d’ici, affirme Domeno.

« Ça commence à changer et je trouve ça cool. Les producteurs sont davantage mis de l’avant et on leur donne finalement plus de crédit. Je vois le changement à la radio et du côté business. »

Domeno compte lancer un premier album complet à la fin du mois de mars. Pour être précis, il y aura deux albums. Un sera en français et l’autre contiendra les versions anglophones de ses compositions. Il n’a pas dévoilé la liste des artistes qui chanteront les chansons, mais il prévoit inclure Lies, Alleys et Lightning.