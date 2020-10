Donald Trump ou Joe Biden: qui va remporter l’élection américaine?

À 72 heures de l’élection présidentielle, Le Journal vous propose ce dossier spécial. Vous y trouverez des chroniques, reportages et analyses pour mieux comprendre les enjeux de cette campagne électorale rocambolesque dont l’issue demeure imprévisible.

OTTAWA | À trois jours du scrutin américain, tout peut arriver. Balayage démocrate comme le prévoient les sondages, victoire surprise de Donald Trump à l’image de 2016, ou même pas de résultats du tout. Au Canada, le gouvernement se prépare à tous les scénarios possibles avec inquiétude.

« Nous observons tous très attentivement les élections américaines en raison de leur impact potentiel sur l’économie canadienne et sur les Canadiens », a déclaré le premier ministre, Justin Trudeau, lors d’une récente conférence de presse.

« Les États-Unis sont notre plus important partenaire économique. On partage avec eux des chaînes d’approvisionnement commerciales fortement intégrées et la relation diplomatique la plus intime au monde », indique John Parisella, ancien délégué général du Québec à New York.

Les échanges de part et d’autre de la frontière, de près de 8900 km, totalisent 2,4 milliards $ par jour.

Guerre commerciale

Or, en plus d’insulter personnellement Justin Trudeau, l’imprévisible Donald Trump nous a déclaré la guerre commerciale en imposant des tarifs douaniers à nos exportations et en renégociant l’Accord de libre-échange nord-américain.

Si ce régime devait se poursuivre quatre années de plus, tout pourrait arriver, prévient Roland Paris, ex-conseiller en matière d’affaires étrangères au bureau du premier ministre entre 2015 et 2016.

« S’il [Trump] est réélu, ça voudra dire qu’il a survécu à une procédure de destitution, à la pandémie – personnellement et politiquement –, et il n’aura pas à penser à sa réélection », estime-t-il.

Pour M. Paris, « il est bien possible que Trump impose d’autres tarifs ou essaie de faire mal à notre économie d’une façon ou d’une autre ». Pire, « on a vu qu’il a essayé de bloquer la vente de masques N95 au Canada durant la pandémie », rappelle-t-il.

Si une victoire de Joe Biden, plus conciliant et diplomate, marquait un retour à la normale politique, elle ne garantirait toutefois pas une embellie pour le Canada, prévient M. Parisella.

L’analyste rappelle que les démocrates sont traditionnellement protectionnistes, surtout en temps de crise économique.

Risques de perturbations

Il n’y a pas que l’avenir de nos relations commerciales qui inquiète Ottawa.

« Nous regardons tous la polarisation aux États-Unis avec une certaine inquiétude », a dit Justin Trudeau, indiquant qu’il pourrait y avoir « certaines perturbations » en cas de résultats serrés.

Alors que partisans démocrates et républicains sont à couteaux tirés, le président sortant a refusé de s’engager à se retirer pacifiquement s’il perd, affirmant qu’il pourrait être victime de fraudes.

Il en a contre le vote par correspondance, élargi en raison de la COVID-19. Le décompte des bulletins postaux pourrait prendre des jours, voire des semaines, et mener à des contestations judiciaires.

Auquel cas, la Cour suprême pourrait devoir trancher. Or, celle-ci est dominée par six juges conservateurs sur neuf. Et Trump en a lui-même nommé trois, dont Amy Coney Barrett, en poste depuis le 27 octobre.

Donald Trump

Nom complet : Donald John Trump

Âge : 74 ans

Lieu de naissance : New York (New York)

Affiliation politique : Parti républicain

Carrière : 45e président des États-Unis depuis 2017. Auparavant homme d’affaires, vedette de la téléréalité et riche promoteur immobilier derrière de nombreux hôtels, immeubles, casinos et autres propriétés.

Éducation : Diplômé en économie de la Wharton School, spécialisée en commerce, de l’Université de Pennsylvanie.

Famille : Marié à Melania Trump depuis 2005, père de cinq enfants.

– Sarah Daoust-Braun, Agence QMI

Joe Biden

Nom complet : Joseph Robinette Biden Jr.

Âge : 77 ans

Lieu de naissance : Scranton (Pennsylvanie)

Affiliation politique : Parti démocrate

Carrière : Avocat, professeur et politicien, il a été le 47e vice-président des États-Unis de 2009 à 2017 et sénateur dans l’État du Delaware de 1973 à 2009.

Éducation : Diplômé en histoire et en sciences politiques de l’Université du Delaware, et en droit de l’Université de Syracuse.

Famille : Marié à Jill Jacobs depuis 1977, père de quatre enfants.

– Sarah Daoust-Braun, Agence QMI

Une soirée électorale électrisante en vue

Photo AFP

Toutes les conditions gagnantes sont réunies pour une victoire de Joe Biden. Il devance Donald Trump dans les sondages nationaux et dans la majorité des États pivots. Il a récolté près de 60 % du vote postal, il a amassé plus d’argent que son rival et a imposé la gestion de la COVID comme question de l’urne.

L’avance de Joe Biden se maintient

Photo AFP

L’avance de Joe Biden de 8-9 points sur son rival est très stable depuis plusieurs mois, contrairement à l’élection de 2016 alors que les variations étaient très élevées. Les tableaux que Le Journal vous a préparés, en collaboration avec Léger, montrent que l’électorat du candidat démocrate est plus féminin, plus jeune, plus scolarisé, plus urbain et vit sur les côtes. Celui du candidat républicain est plus masculin, plus âgé, moins scolarisé et vit en milieu rural. Mais rien n’est gagné et 10 États pivots vont faire la différence. Enfin, pour la première fois de l’histoire américaine, la présidentielle ne portera pas juste sur l’économie.

L’imprévisible impact du vote par correspondance

Photo AFP

Les élections américaines étaient plus simples lorsqu’une vaste majorité de citoyens se déplaçaient dans un bureau de vote pour y enregistrer leur choix. Cette année, à cause de la pandémie, le vote par correspondance explose, posant des problèmes tant humains que techniques et légaux.

Histoire de relations

Photo REUTERS

C’était le 8 décembre 2016. La capitale fédérale venait de connaître ses premières bonnes bordées de neige.

Quel candidat ferait un bon voisin pour le Canada ?

Photo AFP

Sous Donald Trump, la relation canado-américaine en a pris pour son rhume et une majorité de Canadiens espèrent une victoire de Joe Biden pour recoller les pots cassés. Mais l’analyse du programme des deux candidats est loin d’assurer que le démocrate ferait un bien meilleur voisin.

Accrochez-vous, descente mouvementée

Photo AFP

Accrochez-vous, nous arrivons au sommet de la montagne russe. La descente sera rapide et mouvementée. À moins qu’un des deux camps n’emporte la victoire par une large marge, les semaines qui suivent vont être remplies de rebondissements.

Des États clés où tout pourrait se jouer

Joe Biden et Donald Trump ont parcouru le pays au cours des dernières semaines et ont multiplié les sorties pour gagner le vote des électeurs. Mais c’est dans une poignée d’États que se jouera le sort des États-Unis pour les quatre prochaines années.

Comment devenir la personne la plus influente au monde

Les électeurs américains se rendent aux urnes pour décider qui deviendra le prochain président des États-Unis ce mardi 3 novembre.

Joe Biden réalisera un vieux rêve

Photo AFP

Alors que l’échéance électorale est toute proche, je crois que la question n’est pas de déterminer qui de Joe Biden ou de Donald Trump va l’emporter, mais plutôt de dégager par quelle marge le démocrate va devancer le président sortant.

Quatre années explosives à la Maison-Blanche

Photo Adobe Stock

Donald Trump a été élu en martelant qu’il voulait redonner à l’Amérique toute sa grandeur. Quatre ans plus tard, force est de constater que le président des États-Unis n’a peut-être pas tout à fait réalisé son objectif.

Les années Trump

Photo AFP

Controverses, coups d’éclat, fake news (fausses nouvelles), guerre commerciale avec la Chine, vagues d’émeutes sur fond de tensions raciales, pandémie... Les quatre années à la Maison-Blanche n’ont pas été de tout repos pour son plus célèbre locataire. Si Donald Trump avait assuré vouloir être « le président de tous les Américains » le soir de son élection le 8 novembre 2016, il semble en être tout autrement lorsque l’on trace le bilan de son mandat. Sans être une liste exhaustive de tous les faits et gestes du milliardaire républicain, Le Journal vous présente les principaux faits marquants du 45e président des États-Unis.

Vers des lendemains qui déchantent

Photo AFP

Si la tendance se maintient, selon la formule consacrée, Trump va perdre l’élection.

Une vague bleue et des lendemains incertains

Photo AFP

On peut s’attendre à des victoires démocrates à la Maison-Blanche et au Congrès, mais les événements qui entoureront l’élection nous réservent des surprises.

Les médias américains sont-ils trop tendres avec Joe Biden ?

Photo AFP

Questions polies, tendance à la retenue, critiques rares d’une campagne aux accès restreints : Joe Biden est moins chahuté par les journalistes que Donald Trump, reconnaissent plusieurs spécialistes des médias, certains justifiant ce décalage par les méthodes qu’ils estiment dangereuses du président républicain.

Il faudra s’habituer aux fake news

Photo AFP

S’il n’a pas inventé l’expression fake news, Donald Trump a certainement aidé à populariser ces deux mots lourds de sens qu’il n’hésite pas à lancer dans plusieurs de ses déclarations. Un phénomène qui n’est pas près de disparaître, estiment des experts.

Plus rien ne peut le sauver

Photo AFP

Mardi, ce sera Biden et ce ne sera même pas serré. Donald Trump soulèvera une tempête, jurera qu’il s’est fait voler. Et ses partisans — une bonne majorité — le suivront, contestant la légitimité de l’élection. Trump qui a cochonné la fin de la présidence d’Obama, en mettant en doute sa citoyenneté américaine, va cochonner le début de celle de Biden.

Un malaise n’attend pas l’autre

Photo AFP

Le style de Donald Trump, qui fait souvent fi des protocoles, a donné droit à plusieurs malaises au cours des quatre dernières années. Si son attitude frondeuse a mis dans l’embarras de ses interlocuteurs, certains ont plutôt tenté, avec plus ou moins de succès, de jouer le jeu. Le Journal a recensé quelques-uns des moments les plus cocasses croqués par les photographes depuis 2016.

Que fera la Bourse la semaine prochaine ?

Photo AFP

Attachez vos tuques si jamais le résultat des élections présidentielles de mardi prochain s’avère le moindrement serré entre Donald Trump et Joe Biden. Bien que Biden domine dans les sondages nationaux, il se peut fort bien qu’au final, Trump réussisse à le « chauffer » d’aplomb.

Kamala Harris, un atout dynamique pour Joe Biden

Photo AFP

Discours sous les hourras, visite au café du coin, « surprise » à des étudiants et éclats de rire : Kamala Harris, 56 ans, et première candidate noire à la vice-présidence des États-Unis, donne des airs dynamiques de « prépandémie » à la campagne en sourdine du septuagénaire Joe Biden.

Ce que Joe ne peut pas changer

Photo AFP

Joe Biden aura beaucoup de difficulté à changer la politique étrangère américaine dans plusieurs domaines. Tout simplement parce que la politique n’est pas qu’une question de volonté des décideurs.

Les jeunes Américains ont le pouvoir

Photo AFP

Pour la première fois, les jeunes Américains sont plus nombreux que les baby-boomers aux États-Unis, ce qui pourrait contribuer à la défaite de Donald Trump.

Peut-on se fier aux sondages ?

Photos AFP

À quelques jours de l'élection présidentielle américaine, tous les sondages pointent vers une victoire du candidat démocrate Joe Biden. Mais peut-on s'y fier, sachant qu'ils n'ont pas su prédire l'élection de Donald Trump en 2016?

