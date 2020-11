UGRINA, Anton



1947- 26 Octobre 2020Anton nous a quittés discrètement, tel qu'il a vécu. Il rejoint ses parents Lidja et Marko, sa nièce Marie-Anne et son petit-neveu Philippe. Avec sa candeur il a su émouvoir sa famille jusqu'en Croatie et ses amis.Nous remercions Mme Michelyne Hubert, orthophoniste à l'IUGM, pour sa bienveillance, ainsi que le personnel du Pavillon Alfred DesRochers pour sa bonté et son dévouement.En hommage à Anton, un court concert de Schubert sera offert à la famille et invités à 18:00 au salon :vendredi le 6 novembre. Vous êtes bienvenus de 17:00 à 20:00.