DUCHESNEAU, Réal



C'est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès de Réal Duchesneau, survenu le 18 octobre 2020, à l'âge de 80 ans. Il est décédé à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont après un dur combat contre la COVID-19. Sa vitalité, sa bonne humeur et sa bienveillance vont grandement nous manquer.Il laisse dans le deuil son épouse, Andrée Guirestante; ses filles, Julie (Hugo) et feu Lyne; ses petits-enfants, Rosalie et Frédéric; son beau-fils, Alain (Michel), ainsi que de nombreux parents et amis.En raison des circonstances actuelles liées à la pandémie, les funérailles seront célébrées en toute intimité. Merci de votre compréhension.Une célébration pour commémorer tous les bons moments passés en sa présence sera organisée à une date ultérieure lorsque la situation le permettra.Des dons en la mémoire de Réal peuvent être faits à l'oeuvre de bienfaisance de votre choix.