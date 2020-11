RICHARD, Claudette



À St-Jérôme, le 29 octobre 2020, est décédée, à l'âge de 68 ans, Mme Claudette Richard, épouse de feu M. Maurice Caron, demeurant à Mirabel. Elle était la fille de feu M. Jean-Paul Richard et de feu Mme Rosa Miscioscia.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Stéphane (Cindy), Eric, Josée (Kelby) et leur père John ainsi que toute la famille Miniaci; ses petits-enfants : Samuel, Kevin, David, Maïna, Nicolas et Mikaël, ses frères : Pierre (Patrick) et Yves (Aline), sa belle-soeur Johanne Caron, ses tantes, Lucie et Raymonde, ses amies, Marielle et Pauline, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.La famille accueillera parents et ami(e)s à la :Renseignement: 819-228-4822Courriel: condoleances@richardphilibert.caSite: www.richardphilibert.cale mercredi 4 novembre 2020, jour de la cérémonie, à partir de 13h suivi de la liturgie de la Parole à 16h, en la chapelle de la maison funéraire. Son urne sera ensuite déposée au columbarium de la maison funéraire, auprès de Maurice.En sa mémoire, un don à l'Association Pulmonaire du Québec serait apprécié.