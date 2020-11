DUPUIS, Patrick



De Terrebonne, le mercredi 28 octobre 2020, à l'âge de 52 ans, est décédé M. Patrick Dupuis, conjoint de Mme Nadine Beaudin.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil son fils Brandon (Sally), ses soeurs Caroline (Claude) et Nancy (Daniel), ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances au :850, MONTÉE MASSON, MASCOUCHEle samedi 7 novembre 2020 de 13h à 16h. Un hommage lui sera rendu en la chapelle du même endroit ainsi que webdiffusée en funeraweb.tv