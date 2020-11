BARIL, Fernand



À Montréal, le vendredi 28 février 2020 est décédé, à l'âge de 73 ans, Fernand Baril, époux de Claudette Milliard.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son frère Gratien, ses soeurs Denise (Laurent Michaud), Nicole, feu Thérèse, Pierrette (Germain Côté), sa filleule bien-aimée Claudine, ses beaux-frères et belles-soeurs Gabriel (Hélène Lemieux), Eve, Murielle (Gérald Éthier), Clairette (Jean-Paul Marquis), Jean-Claude (Sonia Côté), Denis (Françoise Tremblay), Lola (Denis Lespérance), Brigitte (Christian Pinet) et Yvon (Yolanda Queiruga), ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le samedi 7 novembre 2020 de 11h à 14h, suivi d'une cérémonie à la chapelle du complexe.Au lieu des fleurs des dons à la Société canadienne du cancer seraient appréciés.