DUGUAY, Michel



À Montréal, le 27 octobre 2020, à l'âge de 77 ans, est décédé Monsieur Michel Duguay, fils de feu Victor Duguay et de feu Yvonne Bilodeau.Il laisse dans le deuil son épouse Jung Kyung Duguay, son fils Marc (Kristel Holz), ses frères: feu Pierre et feu Robert, son neveu Eric, ses nièces Nathalie et Lucie, ainsi que ses nombreux cousins, cousines et ami(e)s.En raison des restrictions liées à la pandémie, la famille recevra les condoléances le samedi 7 novembre de 11h à 13h pour les ami(e)s de la famille et de 13h à 15h pour les membres de la famille au complexe funéraire :Une réunion de prières aura lieu ce même jour dans la chapelle du salon funéraire à 14h.La famille tient à remercier tout le personnel de l'Hôpital St. Mary's pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation de Diabète Québec serait apprécié en la mémoire de Michel Duguay.