Gargouille, «Oupelaï!» et licornes: une pluie de BD signées Tristan Demers

Sur les étalages des bandes dessinées québécoises, le mois d’octobre a été celui de Tristan Demers. Pour les enfants, le prolifique illustrateur a amorcé la série «Oupelaï» avec deux tomes, a lancé le troisième volet du «Club Licornes» et a permis au public de retrouver son incontournable Gargouille. Sans oublier qu’a été réédité son ouvrage «Tintin et le Québec».

Pas de barrières

Pouvant dessiner jusqu’à 12 heures par jour, Tristan Demers continue de capter l’attention des enfants grâce à son coup de crayon porteur. Avec toute l’expérience emmagasinée depuis ses débuts à 10 ans, soit près de quatre décennies, il se permet de parler de sujets plus délicats avec eux car, dit-il, «tout peut être abordé. Ça dépend de la manière.»

À cet effet, sa nouvelle série «Oupelaï» s’intéresse aux aléas de la vie chez les jeunes et aide à bien s’outiller pour balayer les moments moins joyeux.

«Avec “Oupelaï”, les quatre premiers thèmes sont l’anxiété de performance, la déception, le conflit de loyauté entre amis et la compétitivité exagérée. À partir du moment où c’était plus délicat, je suis allé chercher une partenaire dans l’histoire, la docteure Nadia Gagné, psychologue...»

En écoutant le dynamique et réfléchi hippocampe Hipsy, les enfants reçoivent des pistes de solution pour enrayer des problèmes et gérer leurs émotions. Déjà, «L’abominable spectacle» et «L’anniversaire catastrophe» sont offerts. «L’amitié en sandwich» suivra sous peu.

Ne craignant pas de voyager d’un monde à un autre, Tristan Demers poursuit également son incursion chez les licornes avec «Festifs et cornus!», le nouveau tome du «Club Licornes». Ici, un univers joyeusement fantaisiste prévaut, là où même un robot-rhinocéros peut exister.

PHOTO COURTOISIE

Infatigable Gargouille

À l’aube de ses 40 ans qu’il fêtera en 2023, Gargouille - le personnage phare du bédéiste - a quant à lui encore de grandes aventures à vivre. La preuve: il vient tout juste de débarquer dans «Frissons à Givreville», une histoire de chasse au trésor à Glaceland agrémentée par la présence de mammouths.

Par contre, il a fallu que l’univers du héros évolue en plusieurs points pour lui éviter de passer à la trappe. C’est que Tristan Demers était rendu à la croisée des chemins aux côtés de Gargouille. Il a notamment rejoint les adultes par le biais de «Sale canal!» (avec Patrick Senécal), «Astérix chez les Québécois» ou encore «Emmène-nous à La Ronde», mais a su renouer avec son indémodable personnage.

«J’ai changé d’éditeur, j’ai changé le look de Gargouille. Maintenant, les BD sont très éclatées, ça déborde des cadres, ce sont de grandes aventures au lieu d’être de petits gags d’une page..., détaille-t-il. Si je n’avais pas fait autre chose en parallèle pour diluer un peu mes champs de création et si je n’avais pas changé Gargouille, je pense que j’aurais tiré la “plogue” parce que je n’avais plus le même fun. Là, j’ai retrouvé un plaisir.»

Une diminution de la charge de travail s’est aussi avérée nécessaire. Aujourd’hui, donc, Tristan Demers ne fait plus la couleur ni l’encrage des BD «Gargouille». Il confie plutôt ces tâches à des gens au sein de son studio de création.

Si tout se passe comme prévu, le sympathique Gargrouille devrait vivre, dès l’an prochain, une histoire de météorite et de drones. Évidemment, ce ne devrait être là qu’un des nombreux récits imagés par Tristan Demers...