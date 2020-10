Halloween: sept séries pour frissonner devant votre écran

Privés de sortie et de fête pour Halloween ? Quoique l’actuelle pandémie soit une histoire d’horreur en soi, voici quelques séries sorties en 2020 pour provoquer des frissons en vous en ce week-end bien spécial.

The Haunting of Bly Manor

Photo courtoisie

Pour les amateurs de phénomènes paranormaux, cette série est librement inspirée d’une œuvre d’Henry James, auteur américain dont plusieurs livres ont été adaptés au cinéma et à la télé. Mike Flanagan poursuit son incursion dans l’épouvante, le paranormal et les maisons hantées comme il l’a fait avec le succès The Haunting of Hill House. On y suit la gouvernante de deux orphelins dans une maison de campagne où se produisent des choses étranges. Les images sont magnifiques. Flanagan aime nous replonger dans le passé de personnages complexes. Certains trouveront toutefois que la tension est moins insoutenable qu’à Hill House.

► Disponible sur Netflix

Ratched

Photo courtoisie

Ryan Murphy sait naviguer avec plaisir dans l’horreur avec des personnages tordus. Il sait imposer aussi son univers visuel bien qu’il ne réalise ici que le premier épisode. Cette série s’inspire du personnage mythique de Mildred Ratched, l’infirmière de Vol au-dessus d’un nid de coucou. Sarah Paulson, une des actrices fétiches du créateur, incarne l’infirmière. Nous sommes en 1947 alors qu’elle joint l’équipe d’un hôpital psychiatrique. Ratched cache un sombre passé. Parallèlement, sa pratique l’amène à être témoin de techniques de torture de l’époque. Des horreurs qui font de cette femme froide la tortionnaire qu’elle est devenue dans le classique de la littérature et du cinéma.

► Disponible sur Netflix

Locke & Key

Photo courtoisie

Cette série de science-fiction est l’adaptation de comics écrits par Joe Hill, fils de Stephen King. Celui-ci a donc hérité de l’intérêt de son père pour l’épouvante. On y retrouve trois jeunes qui emménagent avec leur mère dans la maison d’enfance de leur père, Keyhouse, victime d’un meurtre horrible. Cette maison cache des secrets, dont de fameuses clés qui donnent des pouvoirs à ceux qui les utilisent. Mais ces clés tombent entre les mains d’une créature démoniaque, Dodge, qui pourrait ouvrir la porte de la Terre à une communauté tout aussi indésirable. Des parallèles peuvent être faits avec Stranger Things dû à la présence surnaturelle et à la quête d’enfants, mais ici s’arrêtent les comparaisons. La tension y est, mais il semblerait que l’horreur était plus présente dans l’œuvre graphique que dans la série télé. Quoi qu’il en soit, une 2e saison a été commandée par la chaîne.

► Disponible sur Netflix

Lovecraft Country

Photo courtoisie

Cette série est la rencontre d’un créateur (Jordan Peele, producteur ici) percutant et de l’univers de l’écrivain mythique H. P. Lovecraft (un des plus grands auteurs d’horreur du siècle précédent, raciste de surcroît). Un thème phare dans l’œuvre de Jordan Peele et qui fait malheureusement toujours écho à notre actualité : le racisme. Nous sommes à Chicago en 1954 alors que deux familles sont prises au cœur d’une bataille qui se perpétue sur plusieurs siècles. Un road trip de trois Noirs à la recherche d’un parent à travers les États-Unis ségrégationnistes donne lieu à une lutte pour leur survie. La suprématie se mêle à l’ésotérisme et à la science-fiction. Certains alliés ne sont pas qui l’on croit. L’horreur se trouve dans la méchanceté, l’humiliation, le sadisme, le racisme. Une série efficace, terrifiante et combien troublante. Les amateurs du genre remarqueront aussi de nombreux clins d’œil au cinéma d’horreur.

► Disponible sur Crave

Monsterland

Photo courtoisie

Cette série adaptée des nouvelles horrifiques North American Lake Monsters met, à chaque épisode, l’accent sur des individus ordinaires et vulnérables qui, à bout de ressources et affectés psychologiquement, commettent des gestes désespérés pour reprendre le contrôle de leur vie, les transformant, d’une certaine façon, en monstres. Chaque épisode nous entraîne dans une nouvelle ville où les inégalités et les injustices sont palpables. Le ton est à la fois sombre et cru. Kaitlyn Dever (Unbelievable) et Taylor Schilling (Orange is the New Black) figurent chacune au générique d’un épisode.

► Disponible sur Crave

The Outsider

Photo courtoisie

Cette série écrite par le maître Stephen King raconte l’enquête dans une petite ville d’Oklahoma que mènent un policier et un enquêteur à la suite du meurtre d’un jeune garçon. Son corps mutilé est retrouvé en forêt. Si tous les indices convergent vers un suspect, un entraîneur de baseball apprécié, des phénomènes surnaturels viennent brouiller les pistes. L’enquête se corse lorsque celui-ci se retrouve sur les caméras de surveillance de deux endroits différents... au même moment. L’intrigue est bien ficelée. La teinte vert bouteille de l’image ajoute à l’univers anxiogène de cette série haletante. Le projet a été mené par Jason Bateman qui incarne le suspect.

► Disponible sur Crave

Unsolved Mysteries

Photo courtoisie

Cette série de documentaires sur des événements étranges et des crimes non résolus a été diffusée entre 1987 et 2010 sur différentes chaînes inspirant en quelque sorte toute la tendance true crime. Cette année, Netflix a réactivé la franchise grâce au producteur de Stranger Things, Shawn Levy. Douze épisodes de cette 15e saison sont actuellement disponibles. On y retrouve toujours des reconstitutions évoquant les événements et des témoignages mystifiants dans des enquêtes efficaces. Peut-être plus inquiétant qu’épeurant.

► Disponible sur Netflix