Halloween et musique

Pandémie oblige, on devra fêter l’Halloween avec prudence.

Pourquoi pas le faire en regardant un film ou en lisant un roman ? Cette semaine, le Cahier Weekend vous soumet quelques suggestions pour célébrer la fête de l’horreur installé bien confortablement chez vous.

Dans notre dossier principal, vous trouverez un palmarès des 31 meilleurs films d’horreur, établi par un mordu du genre, notre journaliste Bruno Lapointe. Avec cette sélection variée, il nous invite à la découverte de classiques, tels Massacre à la tronçonneuse, Vendredi 13, The Shining ou La Conjuration. Il y en a pour tous les goûts.

Du côté de notre section Livres, nous proposons aussi une sélection de cinq titres qui flirtent avec l’épouvante, incluant des romans de Stephen King et de son fils Joe Hill.

Avec ce menu complet, pas de raison de sortir de chez soi...

Musique

Dimanche soir, c’est la fête de la musique d’ici avec le gala de l’ADISQ. Durement touchée par la pandémie, l’industrie de la musique trouvera une rare occasion de réjouissances en soulignant la qualité des chanteurs, des compositeurs et des musiciens québécois avec la remise de ses prix annuels. Dans notre dossier sur le sujet, nos journalistes Cédric Bélanger, Raphaël Gendron-Martin et Sandra Godin se risquent au jeu des prédictions. On verra bien qui a raison lors du gala.

Enfin, dans notre section Évasion, vous retrouverez le récit de Bryan Marsh, Gaspésien de naissance, qui a pris la mer à bord de son voilier W pour un long voyage de 20 mois. Il partage avec nous la joie et les angoisses de son grand départ.

Pourquoi partir ? Parce que, en ces temps incertains, il faut bien continuer de fêter et de rêver.

Bonne lecture.

— Danny Vear, directeur des Cahiers Le Journal de Montréal