Lavez, lavez

Vous faites tout ce qu’il faut pour vous protéger du virus ?

Vous vous lavez régulièrement les mains ? Évitez les amis ? Désinfectez vos légumes ? Portez le masque ? Buvez du Lysol ?

Parfait !

Maintenant, c’est votre cerveau qu’il faut récurer.

CONSIGNES SANITAIRES

Car à notre époque, les amis, tout doit être propre, décrassé, nettoyé, astiqué, décapé et savonné.

Même l’intérieur de votre tête.

Après les consignes sanitaires pour le corps, voici celles de l’esprit !

Regardez ce que viennent de faire deux commissions scolaires anglophones de Montréal.

On a demandé aux élèves de 4e secondaire de rapporter leur manuel d’Histoire pour qu’on le purifie.

Voyez-vous, le titre du livre de Pierre Vallières, Nègre blanc d’Amérique, apparaissait – enfers et damnations ! – dans le manuel !

Alors de valeureux policiers de la pensée apposeront un autocollant sur les mots tabous pour s’assurer que les petits lapins susceptibles ne les voient pas !

Puis on leur rendra leur manuel expurgé. Assaini. Stérilisé.

Approuvé par le ministère de la Moralité.

Nous sommes rendus là, les amis.

Trente-six ans après 1984, nous vivons dans le cauchemar climatisé imaginé par George Orwell.

On réécrit les manuels d’Histoire pour qu’ils reflètent les valeurs du moment.

Dans cinq ans, ce sont d’autres mots qu’il faudra effacer. D’autres expressions. D’autres idées.

Qui sait ? On en profitera peut-être pour retoucher les photos.

On déboulonne bien les statues !

Pourquoi passer tant de temps, dans les manuels d’Histoire, à parler de Napoléon, de César ou de Churchill quand on peut parler d’un de leurs soldats qui avait la peau foncée ?

MONSIEUR NET

Alors, lavez, les amis ! Frottez !

Décontaminez, filtrez, censurez !

Effacez ces mots que nous ne saurions voir !

Passez votre savoir au peigne fin afin d’exterminer la vermine qui s’y cache !

Posez des trappes dans les recoins de votre mémoire !

Passez vos fantasmes à l’eau de Javel ! Éliminez les mauvaises pensées !

On veut un imaginaire étincelant, reluisant, éclatant !

Du propre, du rincé !

Une Histoire passée au crible !

Balayez ! Époussetez ! Rangez ! Passez l’aspirateur ! Raccommodez ! Reprisez ! Râpez ! Épluchez ! Faites bouillir !

L’URSS ordonnait à ses artistes de dépeindre les ouvriers comme des héros, nous vous demandons de transformer les membres des minorités culturelles et sexuelles en divinités !

La religion est morte ? Vive la religion !

Avec son paradis ! Son enfer ! Ses martyres ! Ses saints ! Ses prophètes ! Ses commandements ! Ses livres à l’index ! Ses excommunications ! Ses péchés ! Ses confessions ! Ses chemins de croix ! Ses expiations ! Ses curés !

Oui, ses beaux et tendres curés à la chasuble légère et au col empesé qui nous disent qui, quoi, quand, où, comment et pourquoi !

POINT DE PRESSE À 13 H

À quand un point de presse quotidien de la ministre de la Moralité ?

Aujourd’hui, il y a eu 34 nouveaux cas de contamination mentale, 17 congédiements, 4 professeurs ont été dirigés vers des camps de rééducation et trois vedettes ont été envoyées au bûcher à la grande joie des citoyens qui en ont profité pour faire griller des guimauves avec leurs enfants.

À partir de demain, telle et telle régions du Québec tomberont en zone brune !

Les bibliothèques, les librairies et les musées seront fermés, et les enfants seront envoyés à l’infirmerie où des adeptes de l’idéologie Woke leur laveront bénévolement le cerveau !

Ça pue, les amis.

Ça pue.