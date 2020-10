Le gros lot de 55 millions $ du Lotto Max de vendredi a été remporté au Québec, selon ce qu'indique le site web de Loto-Québec.

On ne connait pas encore l’endroit exact où le billet vainqueur a été acheté.

La cagnotte de vendredi comptait aussi six Maxmillions et deux d’entre eux ont été gagnés, un au Québec et un en Colombie-Britannique.

Le prochain gros lot, mardi, sera de 14 millions $.