Quoi voir ce weekend

Voici quelques suggestions d’activités culturelles à faire ce week-end.

Redécouvrir Jacques Godin

Photo courtoisie

Immense acteur qui a laissé une marque indélébile sur le milieu de la culture québécoise, Jacques Godin a poussé son dernier souffle cette semaine à l’âge de 90 ans. Plusieurs des films les plus importants de sa carrière sont actuellement disponibles en ligne dont O.K. ... Laliberté, une comédie de 1973 offerte gratuitement sur le site de l’ONF dans laquelle il joue aux côtés de Luce Guilbeault et Jean Lapointe. L’excellent film Being at Home with Claude (1992), dans lequel il forme un duo inoubliable avec Roy Dupuis, est également accessible sur Illico.

► Où : onf.ca, Illico

- Maxime Demers

Le Petit Prince virtuel

Après Pierre et le Loup, diffusé il y a quelques jours, le Théâtre du Nouveau Monde et l’Orchestre Métropolitain, dirigé par Yannick Nézet-Séguin, s’unissent à nouveau pour offrir une autre œuvre qui a bercé l’enfance de plusieurs générations : Le Petit Prince. Ce spectacle, qui marie la musique et le théâtre, est une création originale d’Éric Champagne d’après Saint-Exupéry. La distribution, qui compte Benoît Brière, Jean-François Casabonne et Sophie Desmarais, est dirigée par la metteuse en scène Sophie Cadieux.

► Où : Les billets sont disponibles au tnm.qc.ca. Ils sont au coût de 17 $.

- Raphaël Gendron-Martin

Mémoire collective avec L’OSL

L’Orchestre symphonique de Longueuil propose, en ligne, un concert où il interprète les grands auteurs et compositeurs du Québec et de la francophonie.

Sous la direction du chef Alexandre Da Costa, les musiciens revisitent, lors de ce concert intitulé Mémoire collective, des œuvres de Gilles Vigneault, Luc Plamondon, Claude Dubois, Robert Charlebois, Céline Dion, Ginette Reno, Charles Aznavour, Édith Piaf et Jacques Brel.

Le concert, disponible jusqu’au 11 novembre, a été enregistré les 22 et 23 octobre derniers, à la Cocathédrale Saint-Antoine de Padoue.

► Où : Les billets sont disponibles au osdl.tuxedobillet.com/main/memoire-collective. Ils coûtent 17,25 $.

- Yves Leclerc