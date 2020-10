Un roman à surveiller

C’est le roman dont tout le monde parle en ce moment. Avec raison, parce qu’il est excellent et parce qu’il sort complètement des sentiers battus.

Comment parler de ce roman sans en vendre le punch ? Le défi est de taille, car vers le tiers du livre, l’histoire prend un tournant aussi surprenant qu’intéressant... qu’on ne dévoilera évidemment pas ici. En revanche, on peut dire quelques mots sur les personnages, très différents les uns des autres.

Mise en place

Pour commencer, il y a entre autres Blake. Un tueur à gages aguerri passé maître dans l’art de la dissimulation, puisque même sa femme et sa fille seraient incapables de deviner ce qu’il fait réellement dans la vie. Arrive ensuite Victor Miesel, un romancier français de 43 ans dont les bouquins n’ont encore jamais remporté beaucoup de succès. La preuve, il tire l’essentiel de ses revenus de diverses traductions. Mais avec la publication de L’anomalie, son septième roman, tout pourrait peut-être changer du tout au tout pour lui. Et puis il y a David Markle, qui souffre d’une tumeur maligne au pancréas ne lui laissant que 20 % de chances de survie, Slimboy, la nouvelle superstar de la pop africaine, Joanna Wasserman, avocate pugnace bien décidée à remporter tous ses procès, ou Sophia Kleffman, une gamine de six ans ayant une grenouille pour animal de compagnie.

Ce qui unit ces personnages ? Quelques semaines plus tôt, tous ont pris place à bord d’un vol Paris-New York particulièrement agité. Et de ce fait, leur existence sera ensuite transformée à jamais. On vous laisse le soin de découvrir pourquoi et comment en promettant une chose : vous ne serez pas déçu.

À lire aussi cette semaine

Arrêt d’urgence

Parce que c’est l’Halloween, on s’est dit qu’un polar de plus n’allait sûrement pas être de trop ! Surtout que celui-ci commence de manière assez terrible : leur vieille Toyota les ayant lâchés sur l’autoroute, Eileen Bright demandera à ses enfants de l’attendre dans la voiture, le temps d’aller chercher de l’aide. À la place de quoi elle se fera assassiner, et trois ans plus tard, l’aîné de ses fils aura la malchance de recroiser la route du tueur...

Anatomie de l’horreur

Même si ce livre est signé Stephen King, il ne faut pas s’attendre à lire une autre de ses terrifiantes histoires d’horreur. Sachant mieux que quiconque comment parvenir à nous glacer le sang, il a plutôt eu envie de parler d’épouvante et de fantastique, des genres littéraires qui ont très longtemps été snobés. Et il a si bien su le faire que de nombreux prix ont récompensé ce texte qui a ici été revu et corrigé.

Le grand livre Marabout de la cuisine du monde

De l’Italie à l’Australie, en passant par la France, la Grèce, l’Inde, le Mexique, les États-Unis ou le Maroc, cet ouvrage de près de 500 pages nous permet de voyager par les papilles aux quatre coins du globe en nous expliquant comment réaliser penne puttanesca, tagine d’agneau ou pumpkin pie. Pour le prix (26,95 $), il n’y a pas à hésiter une seule seconde.

Breuvages bluffants

Il faut l’avouer, le titre de ce court ouvrage est assez mauvais. Alors mieux vaut ne pas s’y arrêter car le contenu, lui, vaut quand même le détour. Avec humour, l’auteur retrace en effet l’histoire de plusieurs boissons, comme la bière, le lait, le thé, le café, le Coca-Cola, les eaux-de-vie ou l’eau tout court. Et vraiment, on apprend toutes sortes de choses étonnantes.

Frissons garantis

Trahison

Il y a trois ans, on a tous été accros à Piégée, premier volet d’une trilogie (intitulée Reykjavik noir) qui a permis à l’écrivaine islandaise Lilja Sigurdardóttir de se faire connaître dans le monde. Depuis, on a aussi pu lire les deux tomes suivants, et Trahison est ce qu’il est convenu d’appeler un roman indépendant. Par ailleurs fort intéressant.

Il met en scène Úrsúla Aradóttir, jeune femme volontaire qui, après avoir œuvré au Liberia et en Syrie dans des camps de réfugiés, a fini par tirer un trait sur les missions humanitaires pour pouvoir passer plus de temps avec mari et enfants. Mais à peine de retour au pays, on lui fera une offre qu’elle ne pourra refuser : diriger par intérim le ministère de l’Intérieur islandais.

Dans la gueule du loup

Même si elle n’a pas une grande expérience du monde politique, Úrsúla espère pouvoir changer deux ou trois petites choses avant que son mandat se termine. Et l’une d’entre elles concerne une sombre affaire de viol sur mineure qui ne semble pas avoir été prise avec sérieux. Le hic ? Úrsúla ne tardera pas à découvrir qu’elle a mis les pieds dans un véritable panier de crabes et qu’elle pourrait très bien ne pas y survivre...