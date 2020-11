Une année que Bernier n’est pas prêt d’oublier

Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’année 2020 est particulière pour Patrice Bernier, comme elle l’est pour bien des gens.

« La vie va tellement vite qu’il y a des choses qui passaient sous le radar. Les choses se passent tellement vite qu’on oublie de les remettre en perspective », a-t-il raconté en marge d’un événement organisé par le Groupe MVP, qui veille à l’image d’une cinquantaine d’athlètes actifs et retraités.

Nouveau regard

« Avec la COVID, tout le monde est affecté et je crois que ça nous a tous ouvert les yeux. »

Et l’entraîneur adjoint de l’Impact est bien placé pour en parler puisqu’il a vu une cause importante à ses yeux être mise à l’avant-plan avec le regain d’énergie du mouvement Black Lives Matter dans des circonstances malheureuses au cours des derniers mois.

Petit pas

« On veut que les choses avancent vite, mais c’est un petit pas à la fois, rappelle-t-il. Des choses qui ont pris autant de temps à s’imbriquer dans notre culture vont prendre autant de temps à disparaître.

« Je ne prévois pas que je vais en voir la fin de mon vivant. On est au moins dans un moment où on en parle ouvertement et ça fait mal des fois, mais on sort enfin de la zone grise. »

Bernier, qui a lui-même été victime de profilage dans le passé, est donc heureux que la conversation soit enclenchée et espère que les prochaines générations vont pousser dans la bonne direction.

« Il faut donc être clair avec nos enfants afin qu’ils forment leur jugement sur leurs convictions à eux. »

Effet positif

Dans le contexte actuel, il salue l’initiative du président du Groupe MVP, Simon Arsenault, qui a lancé un appel à ses athlètes afin qu’ils contribuent à améliorer l’humeur ambiante.

« On est dans une année particulière, tout le monde est affecté, surtout mentalement. On sent que c’est lourd avec tous les arrêts. »

Selon l’ancien capitaine du Bleu-blanc-noir, les athlètes ont ce qu’il faut pour contribuer à améliorer l’humeur ambiante.

« Les personnes qui ont excellé sont de bons modèles. Les gens oublient les embûches et restent sur l’image de gagnant.

« Il faut rappeler aux gens que c’est difficile, mais qu’il va y avoir de beaux jours par la suite. »

Positif et pragmatique, Bernier veut simplement que les gens n’oublient pas que ça demeure une situation temporaire.

« Dès que tu es dedans, tu sens qu’il n’y a pas d’issue, tu te demandes comment tu t’en sors, tu es constamment sous un nuage. Le beau temps revient tout le temps après la pluie. Il y a des cycles et il faut savoir être patient. »

Changement

Sur le plan professionnel, 2020 a aussi été signe de chamboulement pour Bernier.

Il a commencé l’année comme adjoint à Thierry Henry et, depuis septembre, il est aussi superviseur de la post-formation de l’Académie de l’Impact.

C’est un peu comme s’il était le directeur de thèse des diplômés de l’Académie qui font leur chemin avec l’équipe des moins de 23 ans. Ainsi, il a accompagné l’équipe professionnelle au tournoi d’Orlando, mais ne l’a pas suivie depuis qu’elle s’est installée au New Jersey.

« Je reste en contact avec l’équipe professionnelle, je regarde les entraînements. Je suis un peu entre deux chaises, mais ça me tient à cœur parce que ça me permet de reconnecter avec l’Académie.

« On veut s’assurer que nos futurs joueurs soient le plus prêts possible pour faire le saut chez les professionnels. »

Des projets chamboulés

Photo Ben Pelosse

Patrick Côté a un passé de combattant en arts martiaux mixtes et ça lui donne une différente perspective sur l’année 2020. Il la regarde avec ses yeux de guerrier.

« Je ne veux pas me laisser sombrer à cause d’une mauvaise nouvelle, je préfère essayer de trouver de belles choses. Je refuse de me laisser abattre par quelque chose que je ne peux pas contrôler. »

Il faut dire qu’autour de lui il constate la détresse, notamment d’amis restaurateurs ou tenanciers de bars, et il entend contribuer à redonner un peu d’espoir à tout le monde dans un temps de l’année où tout le monde en a besoin. « On a besoin de positif présentement parce que tous les jours, quand on regarde les nouvelles, c’est toujours négatif. »

Photo Ben Pelosse

Côté a disputé 34 combats dans diverses séries, dont une vingtaine au sein de l’UFC, il sait donc que la vie réserve beaucoup de surprises.

« Dans ma conférence, je parlais beaucoup des embûches que j’ai rencontrées et des montagnes russes qui ont fait ma carrière. Je veux montrer aux gens comment je suis revenu au succès après être tombé bas », explique celui qui a effectué deux séjours dans l’UFC. « En temps de pandémie, il y a beaucoup de gens qui sont à terre, il faut démontrer qu’on peut passer au travers. »

En apprentissage

Côté est toujours analyste pour le RDS, mais il avait d’autres projets sur le feu avant que la pandémie ne brouille ses plans.

« Je retourne à l’école pour parfaire mon jeu, mais tous les tournages sont arrêtés. J’ai des ententes pour des films et des séries.

« J’ai déjà joué dans des séries, mais je jouais mon propre rôle, je suis quand même bon pour jouer moi-même, mais jouer un rôle, c’est un métier qui s’apprend et je suis en train de le faire. »