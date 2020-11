Une course à oublier pour Labbé et Theetge

Pour une rare fois, deux pilotes québécois ont participé, samedi après-midi au circuit de Martinsville, en Virginie, à une épreuve de la série Xfinity dont c’était l’avant-dernière étape du championnat avant la grande finale qui sera disputée la semaine prochaine à Phoenix.

• À lire aussi: Un dénouement prévisible

Mais, autant pour Alex Labbé, pilote régulier de la série, que pour Donald Theetge, qui en était à son cinquième départ à vie dans la deuxième division du NASCAR, cette course ne s’est pas déroulée comme ils l’auraient souhaité.

Après un début très prometteur, où un autre Top 15 était à sa portée, Labbé a connu des ennuis mécaniques à l’issue du deuxième segment.

« Le carburateur s’est cassé, a fait savoir le pilote de Saint-Albert. Ce genre de bris est peu fréquent, mais c’est la deuxième fois que ça nous arrive. C’est à n’y rien comprendre. »

Trois tours de retard

L’équipe DGM a pu procéder à la réparation, mais sur une piste d’à peine un demi-mille, ça ne pardonne pas. C’est avec un retard important que Labbé, qui s’était élancé de la 16e place quand le départ a été donné, a pu reprendre la piste.

Il sera finalement classé au 27e rang, concédant trois tours au vainqueur, Harrison Burton, qui remporte sa deuxième victoire consécutive après avoir paradé dans le cercle du vainqueur la semaine dernière au Texas.

Mais c’est trop peu trop tard pour le fils de Jeff, ancienne vedette de la Coupe NASCAR, puisqu’il avait été éliminé de la course au titre lors de la ronde précédente.

« C’est dommage que ces deux gains de suite n’aient aucune incidence sur la suite du championnat, a dit Burton qui, à 22 ans, devient ainsi le plus jeune vainqueur au complexe de Martinsville en série Xfinity. Le record était justement détenu par mon père, qui avait gagné au même endroit en 1990 à l’âge de 23 ans.

Theetge, lui, a été victime d’un accident au 73e des 250 tours de la course, dont il n’est pas responsable. Après un long arrêt aux puits de ravitaillement pour réparer des dommages à la carrosserie notamment, le pilote de Boischâtel a pu poursuivre son parcours avant de rallier l’arrivée à la 31e position, à cinq tours du gagnant.

Et les finalistes sont...

Au terme de cette dernière épreuve de qualification, les quatre finalistes de la série Xfinity sont connus. Chase Briscoe, Austin Cindric, Justin Haley et Justin Allgaier s’affronteront pour le titre samedi prochain sur l’ovale de Phoenix, une course à laquelle participeront de nouveau les Québécois Labbé et Theetge.