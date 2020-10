Une ligue en plein brouillard

Doit-on s’étonner que certains propriétaires de la Ligue nationale de hockey s’interrogent sur l’avenir de leur concession ?

Le hockey professionnel tire plus de 50 % de ses revenus – peut-être plus de 60 % – aux tourniquets.

Or, les amphithéâtres sont fermés.

Et on ignore quand la situation reviendra à la normale, si c’est toujours possible.

Le propriétaire des Hurricanes de la Caroline questionne sa décision d’investir dans le hockey professionnel. Celui des Stars de Dallas a perdu une petite fortune depuis quelques années. Les Panthers de la Floride ne savent pas comment fonctionnent les tourniquets.

Il s’agit de quelques exemples. Et le pire est à venir.

Va-t-on poursuivre les activités en 2021 ? La question demeure sans réponse parce que, justement, on devra implanter de nouvelles règles du jeu et on n’a aucun précédent pouvant guider les décisions.

Jusqu’ici, ce que l’on a avancé comme solution : une division canadienne et trois divisions américaines.

Voilà un scénario plausible.

Mais sur la table à dessin, parce qu’il faut bien que les décideurs de la Ligue nationale multiplient les modèles d’affaires permettant aux propriétaires d’amenuiser les pertes, on ne parvient pas à dresser un plan d’opération pour la prochaine saison.

Questions sans réponses

Il y a plusieurs obstacles à surmonter.

Va-t-on être en mesure d’ouvrier les amphithéâtres ?

Combien de matchs va-t-on disputer ?

Conservera-t-on la formule des séries éliminatoires, version été ?

Devra-t-on garder un plus grand nombre de joueurs au sein d’une formation en raison des exigences d’un calendrier compressé ?

Et, comme je le soulignais la semaine dernière, comment va-t-on convaincre les joueurs d’accepter une autre diminution de salaire ?

Je vous avais informé que déjà les joueurs verseront 10 % comme prêt aux propriétaires et 20 % des 90 % du contrat seront versés au compte en fidéicommis créé pour combler le manque à gagner dans les revenus.

Mais la pandémie remet tout en question. Des gens ont perdu leur emploi, des entreprises vont fermer, les employeurs doivent modifier l’échelle des salaires. Les gouvernements s’engouffrent dans des déficits qui prendront des années à effacer et, encore là, les projections des experts alimentent un pessimisme alarmant.

Pas un bluff

Le sport n’y échappe pas. Les équipes du baseball majeur ont déjà mis en place une stratégie où, dans certains cas, elles refusent d’exercer les options sur les contrats venus à échéance.

Les membres de l’Association des joueurs de la Ligue nationale auront d’importantes décisions à prendre. Ce n’est pas comme lors du dernier lock-out, alors qu’on avait fermé les amphithéâtres pour un an. Cette fois-ci, les propriétaires ne bluffent pas. Il n’y a personne dans les gradins. Pas de revenus aux guichets, pas de revenus aux concessions, pas de revenus provenant du marketing.

Il n’y a que la télé et, encore là, les diffuseurs ont des ententes relativement à la présentation de 82 matchs et des séries éliminatoires tenues d’avril à la mi-juin.

Les joueurs doivent-ils envisager une autre réduction salariale ?

Absolument.

Sauver les meubles

Les propriétaires, à n’en pas douter, tenteront de convaincre l’AJLNH d’envisager la perspective d’une rémunération au prorata du nombre de matchs

proposés pour la prochaine saison.

En juillet dernier, les deux clans, les propriétaires et les joueurs, ont prolongé leur entente jusqu’à 2026. Par ailleurs, il n’y a aucune clause sur la valeur des contrats si jamais on devait écourter la saison.

Les joueurs peuvent toujours avancer qu’ils ont fait leur part jusqu’à maintenant. Les propriétaires ne croyaient pas cependant que la pandémie ferait à nouveau des ravages. Les pays européens imposent des restrictions sanitaires encore plus sévères. Les États-Unis, avec un nombre croissant de cas et de décès, semblent avoir perdu le contrôle de la situation. Au Canada, c’est loin de s’améliorer.

À la table des négociations, on parlera surtout de l’aspect financier et, surtout, de quoi faire pour sauver l’entreprise.

Et ça touche non seulement les investisseurs, c’est-à-dire les propriétaires, mais aussi les patineurs...