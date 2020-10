Une vague bleue et des lendemains incertains

On peut s’attendre à des victoires démocrates à la Maison-Blanche et au Congrès, mais les événements qui entoureront l’élection nous réservent des surprises.

• À lire aussi: Donald Trump ou Joe Biden: qui va remporter l’élection américaine?

Si on se fie aux sondages et aux prévisionnistes, Joe Biden et son parti vont probablement l’emporter mardi, pour autant que les électeurs qui le souhaitent puissent se prononcer et que leurs votes soient comptés.

On ne peut toutefois pas exclure que des événements fâcheux entourent le vote.

Biden nettement favori

L’avance de Joe Biden est plus importante et plus stable que l’était celle d’Hillary Clinton.

Les sondages dans les États clés sont plus fiables cette année et, même s’ils affichaient les mêmes erreurs qu’en 2016, l’avance actuelle de Biden lui assurerait la victoire.

Il ne devrait pas y avoir de mouvements de dernière minute comme en 2016. Même si Trump sortait un lapin de son chapeau d’ici à mardi, l’écart est stable depuis des mois, et il n’y a pas de raison de croire que ça changera.

En plus, un nombre record d’électeurs a déjà voté.

Les États clés sont, entre autres, la Pennsylvanie et la Floride. Dans cette dernière, les résultats devraient sortir tôt mardi soir et si elle échappe à Trump, c’en sera fait pour lui. Si la vague bleue devient tsunami, le Texas et la Géorgie sont aussi prenables pour Biden.

Les mesures de suppression du vote favoriseront les républicains dans certains États, mais l’électorat de 2020 semble déterminé à surmonter bien des obstacles pour se faire entendre.

Virage probable au Sénat

Au Congrès, la Chambre des représentants devrait rester bleue et c’est pour les 35 sièges en jeu au Sénat que la lutte sera la plus vive.

Au Sénat, les démocrates vont probablement perdre l’Alabama et gagner le Colorado, le Maine, l’Arizona et la Caroline du Nord, ce qui leur donnerait le contrôle. La Caroline du Sud, la Géorgie et l’Iowa sont aussi à leur portée.

Trump concédera-t-il ?

Si les résultats favorables à Biden sont serrés, Donald Trump pourrait rechigner à lui concéder la victoire et c’est là que de graves problèmes pourraient se présenter.

Trump et ses alliés ont érigé de nombreux obstacles au comptage des votes postaux.

La contestation judiciaire du vote pourrait également mener certaines législatures républicaines à court-circuiter la volonté de l’électorat pour désigner les grands électeurs.

Surtout, ce qu’on peut craindre en marge du vote est une flambée de violence de la part de groupes d’extrême droite sympathiques à Trump, qui pourraient intimider les électeurs ou réagir violemment à des résultats que Trump jugerait irréguliers.

Même dans le scénario optimiste d’une élection impeccable aux résultats limpides, la politique américaine n’aura certes pas fini de nous en faire voir de toutes les couleurs.