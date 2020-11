7 films à voir à Cinemania

Les cinémas situés en zones rouges étant fermés pour encore quatre semaines, c’est en ligne que le Festival Cinemania présentera à compter de mercredi les 90 films francophones qui composent sa 26e édition. Du nouveau François Ozon au plus récent Cédric Klapisch, voici sept œuvres à ne pas manquer.

Deux moi

Photo courtoisie

Nouveau long métrage du cinéaste Cédric Klapisch (L’auberge espagnole, Les poupées russes), Deux moi aborde le problème de la solitude dans les grandes villes en relatant les mésaventures amoureuses de deux trentenaires parisiens qui vivent dans le même quartier sans savoir qu’ils sont faits l’un pour l’autre. Ce film, décrit comme une « anti comédie romantique », réunit à l’écran Ana Girardot, François Civil et Camille Cottin.

Le prince oublié

Photo courtoisie

Le réalisateur oscarisé Michel Hazanavicius (The Artist, OSS 117) a fait équipe avec le populaire acteur Omar Sy (Intouchables) pour concocter ce conte familial qui met en scène un père à l’imagination fertile qui raconte tous les soirs des histoires à sa fille de 8 ans pour l’endormir. Or, ses récits prennent vie dans un monde imaginaire où lui et sa fille prennent les traits d’un prince et d’une princesse qui doivent faire face à une série d’aventures.

La Daronne

Photo courtoisie

Isabelle Huppert incarne une veuve convertie en baronne de la drogue dans cette comédie policière du réalisateur Jean-Paul Salomé (Les femmes de l’ombre, Arsène Lupin) adaptée du roman à succès du même titre de la romancière Hannelore Cayre. Sorti en France au début septembre, le film a déjà enregistré près d’un demi-million d’entrées au box-office français.

Été 85

Photo courtoisie

Un des beaux succès du box-office français de l’été dernier et un des films phares de la sélection cannoise de cette année, ce nouveau drame du cinéaste français François Ozon (Grâce à Dieu, 8 Femmes) relate une histoire d’amour entre deux adolescents sur la côte normande durant l’été 1985.

Police

Photo courtoisie

Omar Sy (encore lui !), Virginie Efira et Grégory Gadebois sont les vedettes principales de ce nouveau film de la réalisatrice Anne Fontaine (Coco avant Chanel), qui met en scène trois policiers parisiens qui reçoivent la mission d’accompagner un étranger à la frontière. Mais sur le chemin de l’aéroport, ils s’aperçoivent que la vie de leur prisonnier sera en danger si celui-ci retourne dans son pays.

La Nuit des rois

Photo courtoisie

Après avoir été projeté dans les festivals de Venise, de Toronto et de Namur (où il a d’ailleurs reçu une mention spéciale du jury), ce film du cinéaste ivoirien Philippe Lacôte sera présenté en préouverture de Cinemania, le 4 novembre au soir. La Nuit des rois, qui a été coproduite par le Québec, a récemment été choisie pour représenter la Côte d’Ivoire dans la course pour l’Oscar du meilleur film international.

Appelez mon agent

Photo courtoisie

Ce n’est pas un film, mais c’est certainement un beau cadeau pour les amateurs de cette savoureuse série française. Les 6 et 7 novembre, Cinemania présentera en primeur québécoise les deux premiers épisodes de la quatrième saison d’Appelez mon agent (appelée Dix Pour Cent) qui est diffusée cet automne en France. Charlotte Gainsbourg et Franck Dubosc sont les artistes invités de ces deux épisodes. Ça promet !

► La 26e édition de Cinemania aura lieu du 4 au 22 novembre. Les films seront offerts sur la plateforme du festival pour une période de 48 heures et seront accessibles partout au Canada. Pour plus détails sur l’horaire et pour se procurer des billets : festivalcinemania.com