Cam Newton coule les «Pats»

Le quart-arrière des Patriots de la Nouvelle-Angleterre Cam Newton a échappé le ballon durant la dernière minute de jeu, ce qui a permis aux Bills de Buffalo de signer un gain de 24 à 21, dimanche, à Orchard Park.

Tirant de l’arrière par trois points, les «Pats» étaient en position de l’emporter ou d’égaler, mais Newton s’est autosaboté lors d’une course.

Celui qui en est à sa première saison avec les Patriots (2-5) avait précédemment réussi 15 de ses 25 passes pour 174 verges. Il avait aussi amassé 54 verges et un touché avec ses jambes.

Zach Moss s’est occupé de l’attaque chez les Bills (6-2). Le porteur de ballon a franchi la ligne des buts à deux reprises et a amassé 81 verges en 14 courses. Le quart-arrière Josh Allen a réussi l’autre majeur des vainqueurs avec une course de deux verges. Il a aussi obtenu 154 verges via les airs et a été victime d’une interception.

En bref

À Kansas City, Patrick Mahomes a lancé cinq passes de touché et les Chiefs l’ont facilement emporté 35 à 9 contre les Jets de New York, qui est la seule équipe de la NFL n’ayant toujours pas connu le bonheur de la victoire en 2020.

À Cleveland, les Raiders de Las Vegas ont inscrit 10 points au quatrième quart pour vaincre les Browns 16 à 6.

À Detroit, l’attaque et la défensive des Colts d’Indianapolis ont fonctionné à plein régime pour signer un gain de 41 à 21 face aux Lions.