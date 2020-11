Dominik Kahun serait bientôt un Oiler

Les Oilers d’Edmonton seraient sur le point d’officialiser une entente avec l’attaquant Dominik Kahun.

Selon le réseau TSN, le patineur allemand signera prochainement un contrat d’un an qui lui rapportera 925 000$.

Il s’agirait déjà d’une quatrième équipe pour Kahun dans la Ligue nationale de hockey (LNH), lui qui a seulement 25 ans.

En mai 2018, le joueur de centre a paraphé une entente comme joueur autonome avec les Blackhawks de Chicago. Un peu plus d’un an plus tard, il a été échangé aux Penguins de Pittsburgh, qui l’ont ensuite envoyé aux Sabres du Buffalo en février dernier.

En 138 parties dans le circuit Bettman, Kahun a amassé 25 buts et 43 mentions d’aide pour 68 points.