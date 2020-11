Élections américaines: le vote d’une jeune femme décédée retiré du décompte

Le bulletin de vote d’une jeune femme de 20 ans décédée d’un cancer en septembre dernier a été retiré du décompte électoral dans le Wisconsin, comme l’autorise la réglementation en vigueur dans plusieurs États américains.

Amber Pflughoeft, une jeune fille passionnée de politique, a voté par anticipation le mois dernier avant de décéder des suites d’un cancer des os quelques jours plus tard.

Cependant, son vote ne sera pas compté lors du dépouillement dans son État, conformément à la loi électorale du Wisconsin. Ce sera également le cas pour une dizaine d’autres personnes qui ont envoyé leurs votes, mais qui sont décédées avant le jour de l’élection, a indiqué CNN.

«Elle voulait faire une différence avec son vote, et c’est triste de savoir qu’elle n’a pas pu le faire», a déploré la mère d’Amber Pflughoeft en entrevue avec le média américain.

Les États américains sont divisés sur la question du vote des personnes décédées. Alors qu’une dizaine d’États l’autorisent, d’autres, comme les États clés du Wisconsin, de l’Iowa, du Michigan, de la Caroline du Nord ou encore de la Pennsylvanie, refusent de les compter.

«Une façon de le voir c’est que le jour du scrutin est le jour du scrutin, et si vous n’êtes pas avec nous le jour du scrutin, votre vote ne compte pas. L’autre est que si vous êtes dans la fenêtre de vote anticipé, votre vote compte. Les États vont dans les deux sens sur ce point», a expliqué à CNN Wendy Underhill, directrice des élections et du redécoupage à la National Conference of State Legislature.

Même si la plupart de ces États vérifient régulièrement les registres de décès, certains bulletins de vote pourraient être comptés par erreur, a précisé le média.

Cette réglementation s’applique également pour toutes les personnes décédées de la COVID-19 ayant voté avant le 3 novembre.