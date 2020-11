Justin Trudeau est dangereux

On passe notre temps à se moquer de Trump.

Mais si on lâchait Washington et qu’on s’intéressait un peu plus à ce qui se passe depuis quelques années à Ottawa, on verrait que nous ne sommes pas tellement mieux équipés que nos voisins du Sud, rayon leadership.

UN FESTIVAL D’ERREURS

Un PM qui se déguise en Indien quand il va en Inde.

Qui affirme avec fierté que le Canada est le premier pays postnational.

Qui se fout de l’éthique comme de son premier costume. Qui accorde de généreux contrats à des amis. Qui dépense sans compter. Qui profite de la pandémie pour multiplier les cadeaux à gauche et à droite et, ainsi, acheter ses prochaines élections.

Qui crée une pénurie de main-d’œuvre en payant les jeunes pour qu’ils restent chez eux. Qui s’ingère dans la nomination des juges. Qui affaiblit le lien social en encourageant le communautarisme. Qui s’est peinturluré le visage en noir à trois reprises. Qui flatte les différentes communautés religieuses et culturelles dans le sens du poil pour acheter leurs votes. Qui refuse de condamner le radicalisme religieux. Qui se dit écolo, mais achète un pipe-line.

Qui refuse de mettre les géants du Web au pas.

Qui fait la promotion d’un multiculturalisme extrême qui est en train de transformer le pays en agglomération de tribus, chacune tirant la couverture de son bord. Qui affirme que le Canada est dépourvu de traditions culturelles qui lui soient propres.

Qui est en train d’étouffer non seulement nos enfants, mais aussi nos petits-enfants sous une dette colossale qu’il ne cesse de creuser. Qui ne propose aucun plan de retour à l’équilibre économique.

Etc., etc.

Et on se permet de rire de Trump ?

Mais de quel droit ?

Vous pensez que le clown qui loge au 24 Sussex est meilleur que le clown qui dort à la Maison-Blanche ?

J’AI HONTE D’ÊTRE CANADIEN

Et voici que Justin Trudeau descend encore plus bas en se mettant à genoux devant les islamistes qui ont décapité un prof et une dame de 70 ans.

Là, on n’est plus dans le copinage ou le manque d’éthique. On est dans l’abject. L’odieux.

C’est bien simple, j’ai honte d’avoir un passeport canadien.

Comme l’a écrit la militante des droits de la personne Ayaan Hirsi Ali sur Twitter : « Donc, Trudeau prend le parti des barbares. Aucune colonne vertébrale. »

Qu’on se le dise : le multiculturalisme zélé de Justin Trudeau est dangereux.

Notre PM est tellement tolérant qu’il tolère même les intolérants !

Il est tellement ouvert qu’il s’ouvre même aux fous qui veulent profiter des libertés que nous leur garantissons pour nous asservir, nous faire taire et nous trancher la gorge !

Jamais dans notre histoire n’avons-nous eu un PM aussi inepte.

Trump et Trudeau, ce sont les deux faces d’une même pièce. Le populiste de droite versus le populiste de gauche.

La vulgarité crasse versus la naïveté sans fond.

ON NE RIT PLUS

Je riais de Trudeau avec ses licornes, ses babouches et ses turbans.

Mais là, je ne rigole plus.

Cet homme me fait peur.

C’est un véritable danger public.

Il est au mouvement Woke ce que Trump est à QAnon.

Quand les Canadiens vont-ils se réveiller ?