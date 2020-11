La recette allemande

Le hockey allemand a vécu un grand moment lors du dernier repêchage de la Ligue nationale de hockey (LNH), alors que deux de ses représentants ont été sélectionnés en première ronde.

Il s’agissait d’une première dans l’histoire du pays germanique.

En effet, Tim Stuetzle (Sénateurs d’Ottawa) et Lukas Reichel (Blackhawks de Chicago) ont respectivement été sélectionnés au troisième et au 17e rang de l’encan 2020. John-Jason Peterka (Sabres de Buffalo) n’est pas sorti bien loin de ses compatriotes, lui qui a été pris avec le 34e choix.

Selon l’agent de Reichel, Allain Roy, c’est en raison d’une nouvelle règle mise en place dans le Championnat d’Allemagne de hockey sur glace (DEL) avant la campagne 2019-2020. Le règlement permet aux équipes d’avoir deux places supplémentaires dans leur formation. Celles-ci sont réservées à des patineurs allemands qui ont entre 17 et 23 ans.

«Cela les oblige à faire jouer leurs jeunes Allemands et à les développer, a indiqué Roy au quotidien Chicago Sun-Times. Vous avez ces jeunes âgés de 17 à 23 ans et ils jouent contre beaucoup de joueurs de calibre de la Ligue américaine de hockey. C’est excitant pour eux.»

Cette initiative fait partie de plusieurs mesures qui ont été mises en place par la Fédération de hockey allemande, et ce, à la suite de l’échec de 2014. Cette année-là, l’Allemagne n’avait pas été en mesure de se qualifier pour les Jeux olympiques de Sotchi.

L’importance des joueurs nord-américains

Le représentant de Reichel insiste d’ailleurs sur la présence des importés nord-américains dans les circuits européens pour expliquer les récentes avancées dans le développement des joueurs provenant de pays moins habitués à fournir des joueurs à la LNH.

«Quand on voit des pays comme la Suisse, l'Allemagne et l'Autriche, on se plaint toujours qu'ils continuent à importer des patineurs [nord-américains] et à ne pas développer leurs propres joueurs. Maintenant, cela a changé et cela rapporte des dividendes», a affirmé celui dont le client a joué sur le trio d’un certain Maxim Lapierre la saison dernière.

Profitant du fait que le circuit Bettman est présentement en pause, Reichel, Stuetzle, Peterka et les autres Allemands qui les ont précédés dans la LNH poursuivre leur développement dans la DEL présentement.