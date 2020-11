Le marathon de New York couru de façon individuelle

C’est dimanche que devait se tenir le 50e mythique marathon de New York. Le très prisé événement a été annulé en raison de la pandémie de la COVID-19, mais ça n’a pas empêché quelques dizaines de milliers de coureurs d’y participer virtuellement.

Les organisateurs habituels du marathon de la Grosse Pomme, New York Road Runners, ont offert aux participants de parcourir la distance de 42,2 kilomètres sur une route de leur choix. À partir du 17 octobre, les athlètes amateurs avaient deux semaines pour accomplir leur objectif.

Selon l’organisation, 28 000 coureurs de 130 pays et des 50 États américains s’y sont inscrits. Plus du cinquième d’entre eux sont des New-Yorkais et certains ont même parcouru le trajet habituel de l’événement, avec comme destination finale Central Park.

Le quotidien New York Times a récolté les témoignages de plusieurs marathoniens et ceux-ci ont dit avoir reçu beaucoup de soutien de la part des citoyens de la ville. Klaxons et encouragements ont ponctué leurs parcours, tandis que certains ont mis sur pied une ligne d’arrivée improvisée là où elle aurait dû se tenir normalement.

Chaque année, le marathon de New York a lieu lors du premier dimanche du mois de novembre. L’épreuve fait partie des six étapes majeures sur la scène internationale, avec Chicago, Boston, Londres, Berlin et Tokyo.