Les séries américaines en mode pandémie

Alors qu’au Québec, une seule série a teinté ses intrigues de COVID-19, aux États-Unis plusieurs s’y attaquent directement. Comment s’en sortent-elles ? Plutôt bien.

This Is Us

Photo courtoisie, NBC

Revenu en ondes la semaine dernière, le drame familial de NBC a saupoudré son scénario de mentions du virus. La première est survenue après seulement 10 secondes. Masques, distanciation sociale, désinfectant, Randall (Sterling K. Brown) qui consulte sa thérapeute sur Zoom... Les clins d’œil au « rona » ont abondé durant l’heure.

La pandémie n’a pas forcé les auteurs du feuilleton à chambouler les plans qu’ils avaient échafaudés pour cette cinquième saison. Aucune intrigue majeure n’est liée au virus. Les auteurs se sont efforcés d’ajuster leurs textes pour mieux refléter la réalité de 2020. Ainsi, quand Kate (Chrissy Metz), Kevin (Justin Hartley) et compagnie se réunissent au chalet pour souligner leur 40e anniversaire, on indique qu’ils ont chacun fait une quarantaine de 20 jours avant d’y participer.

Visiblement, certaines personnes sont prêtes à beaucoup de choses pour passer un week-end en famille. Espérons juste que c’était une fin de semaine de trois jours.

Superstore

Photo courtoisie

La 5e saison du sitcom s’est ouverte sur l’épisode coronaviral le plus réussi – toutes séries confondues – jusqu’à présent. Il faut dire qu’une bonne partie des ingrédients étaient réunis d’emblée puisque l’action de Superstore se déroule dans un magasin à grande surface de type Walmart, un terreau fertile.

Tout y est passé en 22 minutes : les clients qui s’arrachent les rouleaux de papier de toilette pour aucune raison valable, les meetings sur Zoom qui gèlent à tout bout de champ, une référence à Tiger King, les phrases d’encouragement creuses envoyées aux travailleurs de première ligne...

L’épisode nous a même servi une anti-masque qui refusait de porter son couvre-visage parce qu’elle avait une « condition médicale ». « On est aux États-Unis ! J’ai des droits ! Vous travaillez pour Satan ! » a lancé cette Karen en puissance aux commis qui voulaient la raisonner.

Et comme This is Us, Superstore a abordé un autre sujet d’actualité marquant cette année : le mouvement Black Lives Matter.

The Connors

Photo ABC, Eric McCandless

Le plus terre-à-terre des sitcoms est revenu en ondes au milieu octobre en présentant un épisode dans lequel ses personnages subissaient les contrecoups financiers du coronavirus : Dan (John Goodman) risquait de perdre sa maison et Laurie (Jackie Harris) tentait de garder son restaurant ouvert en lançant un service de livraison à vélo.

La semaine dernière, la pandémie teintait encore toutes les intrigues. Le maire avait annulé l’Halloween et l’un des enfants était victime d’intimidation à l’école parce qu’il portait son masque. Cette dernière histoire sentait un peu trop le message d’intérêt public, mais en général, on peut parler de retour réussi.

Des retours à surveiller

Grey’s Anatomy

Photo courtoisie, ABC

Après une 16e saison écourtée au printemps en raison du coronavirus, les médecins de Seattle Grace reprennent du service le jeudi 12 novembre à ABC. Selon les informations disponibles, nous retrouverons Meredith (Ellen Pompeo) après un mois de pandémie, dans un épisode croisé avec Station 19, une série de pompiers.

The Good Doctor

Photo courtoisie, ABC

Pour marquer son retour, le drame médical promet un épisode spécial de deux heures entièrement articulé autour du coronavirus. On y montrera notamment comment le docteur Murphy (Freddie Highmore) a géré ce début de pandémie.

Avis à ceux qui préfèrent regarder la télé pour s’évader : la série sortira ensuite du mode COVID-19 mur à mur, promet ABC.