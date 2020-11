NBA: Obama a convaincu les joueurs

Le 26 août dernier, les Bucks de Milwaukee ont amorcé un mouvement de protestation dans la NBA en refusant de jouer à la suite de la fusillade policière de Kenosha, au Wisconsin. Plusieurs équipes se sont ralliés à eux et l’ancien président des États-Unis Barack Obama a eu son mot à dire afin d’éviter l’annulation des séries.

La mort de l’Afro-américain Jacob Blake a secoué la communauté noire à travers l’Amérique du Nord et les athlètes n’ont pas été épargnés. Le joueur-vedette des Lakers de Los Angeles LeBron James, toujours très vocal par rapport aux enjeux de justice sociale, faisait partie de ceux qui hésitaient à poursuivre.

Invité à parler de son expérience lors de l’émission «The Shop: Uninterrupted», sur les ondes de HBO, Obama a détaillé son appel téléphonique avec James et d’autres étoiles du circuit Silver, au début de la courte grève.

«La conversation que nous avons eue allait dans le sens de ce que LeBron a dit, a mentionné Obama, vendredi. Les protestations sont utiles pour sensibiliser, mais avec le pouvoir qu’avaient les joueurs de la NBA, ma suggestion a été qu’ils utilisent leur plateforme pour voir s’ils pouvaient demander des choses spécifiques.»

«Ce n’est pas l’affaire d’une seule fois. Malheureusement, nous avons vu que ça arrivait encore et encore», a poursuivi Obama, faisant référence aux multiples fusillades dont les États-Unis ont été victimes dernièrement.

«L’une de mes suggestions pour les joueurs était : est-il possible pour vous, les gars, de créer un bureau qui vous permettrait, sur une base régulière, d’adopter de meilleures pratiques pour empêcher que des incidents comme celui-ci ne se reproduisent?»

LeBron reconnaissant

Les athlètes n’ont pas perdu de temps à suivre les conseils de l’ancien président et le 28 août, la NBA et l’Association des joueurs annonçaient conjointement la création d’une coalition pour la justice sociale, une organisation qui vise à promouvoir l’engagement civil et le vote, en plus de militer pour des réformes en justice sociale.

Lors du même épisode de «The Shop: Uninterrupted», LeBron James a aussi dévoilé sa version des faits.

«Nous sommes une fraternité, mais il y a des moments où nous étions prêts à quitter aussi. Les Lakers, moi, nous étions prêts à partir, a déclaré le champion en titre du trophée Larry-O’Brien. Nous essayions de trouver une solution et si nous restions, quel était notre plan? Comment faire une différence?»

«Je suis très chanceux d’avoir un ami, le 44e président, qui a permis à moi, à [Chris Paul] et aux autres de parler au téléphone et d’être orientés.»