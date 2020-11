Nuit d’horreur à Québec: tout ce que vous devez savoir présentement

Deux personnes ont été tuées et cinq autres ont été blessées dans une attaque au sabre japonais perpétrée dans le Vieux-Québec dans la nuit de samedi.

Voici ce que l'on sait des événements dans le Vieux-Québec:

Un suspect de 24 ans arrêté

Le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) a procédé vers 4 h 20 à l'arrestation d'un suspect de 24 ans qui provient de la Rive-Nord de Montréal. Il avait déjà manifesté des intentions meurtrières dans un contexte médical il y a plus de cinq ans. Le suspect doit comparaître dimanche par vidéoconférence.

Victimes choisies au hasard

L'homme de 24 ans a agi de façon préméditée et avait l’intention de faire «le plus de victimes possible», selon le chef du SPVQ, Robert Pigeon. Il portait un costume médiéval et était armé d'un sabre japonais de type katana, une arme qui n'est pas prohibée. Il aurait choisi ses victimes au hasard et n'est associé à aucun groupe terroriste.

Les victimes

Deux personnes ont perdu la vie et cinq autres ont été grièvement blessées, mais on ne craint pas pour leur vie. Certains blessés ont subi des «lacérations importantes». Toutes les victimes habitent la ville de Québec et deux d'entre elles sont des ressortissants français.

Le fil des événements

La première victime est retrouvée sur la rue du Trésor par des jeunes filles.

La deuxième victime est trouvée sur la rue des Remparts. Ce sont des résidents de cette rue qui auraient trouvé leur voisine ensanglantée.

Le suspect est appréhendé vers 1 h, près de l’Espace 400 e , en Basse-Ville de Québec. C’est un agent de sécurité du Vieux-Port de Québec qui aurait aperçu l’individu se déplacer. L’agent de sécurité aurait ensuite suivi le suspect en voiture, phares éteints, avant d’appeler la police.

, en Basse-Ville de Québec. C’est un agent de sécurité du Vieux-Port de Québec qui aurait aperçu l’individu se déplacer. L’agent de sécurité aurait ensuite suivi le suspect en voiture, phares éteints, avant d’appeler la police. En fin de nuit, à 4 h 20, le service de police de Québec a estimé que la situation était «sous contrôle». Les autorités avaient auparavant demandé aux citoyens de demeurer à l'intérieur.

Voici nos textes à lire sur le sujet

Meurtres à l’Halloween dans le Vieux-Québec: deux morts, cinq blessés et un suspect arrêté

Photo Agence QMI, Marc Vallières

Les autorités ont arrêté un suspect dans l’affaire du meurtrier déguisé à l’épée qui a enlevé la vie à deux personnes et qui en a blessé cinq autres dans le Vieux-Québec, près du Château Frontenac, dans la nuit de samedi à dimanche.

► Cliquez sur ce lien, afin de poursuivre votre lecture.

L'identité du suspect maintenant connue, perquisition en cours

Photo Ben Pelosse

L’homme de 24 ans arrêté avec un sabre japonais dans le secteur de la Basse-Ville de Québec samedi soir, à la suite du drame qui a fait deux décès et cinq blessés, se nomme Carl Girouard.

► Cliquez sur ce lien, afin de poursuivre votre lecture.

Les gestes du tueur étaient «prémédités»

Photo Didier Debusschère

Le chef de la police de Québec, Robert Pigeon, la vice-première ministre, Geneviève Guilbault, et le maire de Québec, Régis Labeaume, ont fait le point dimanche matin, à l’hôtel de ville, sur l’attaque meurtrière pendant la nuit de l’Halloween dans la capitale.

► Cliquez sur ce lien, afin de poursuivre votre lecture.

«Les mots me manquent pour décrire une telle tragédie», déclare François Legault

Photo Stevens Leblanc

La classe politique a réagi après l’attaque qui a fait deux morts et cinq blessés dans la nuit de samedi à dimanche dans le Vieux-Québec.

► Cliquez sur ce lien, afin de poursuivre votre lecture.

Qui est le suspect des attaques?

Photo Agence QMI, Marc Vallières

L’homme qui serait à l’origine des attaques à l’épée qui ont fait deux morts dans le Vieux-Québec, samedi soir, avait déjà menacé de tuer des gens en 2014, a appris notre Bureau d’enquête.

► Cliquez sur ce lien, afin de poursuivre votre lecture.

«C’est sûr qu’il a profité d’une certaine planification», affirme un ex-enquêteur du SPVQ

Photo Agence QMI, Guy Martel

Après une nuit mouvementée, les enquêteurs s’emploient désormais à récolter un maximum d’information sur l’individu arrêté et ses motivations.

► Cliquez sur ce lien, afin de poursuivre votre lecture.

«L’impensable vient de se produire», selon un psychologue

Photo Agence QMI, Marc Vallières

«Ce qui était impensable, inacceptable, impossible s’est produit deux fois. Évidemment, dans les deux cas, on parle de santé mentale», lance le psychologue Gilles Vachon, en rappelant l’attaque de la mosquée de Québec survenue en janvier 2017.

► Cliquez sur ce lien, afin de poursuivre votre lecture.

Des policiers dans sa cour pendant la chasse à l'homme

Photo Agence QMI, Guy Martel

Un citoyen qui habite tout près du Château Frontenac, à Québec, a vu les policiers débarquer dans sa cour arrière lors de leur traque du suspect, ce dernier ayant fait deux morts et cinq blessés lors d'une série d'attaques à l'arme blanche.

► Cliquez sur ce lien, afin de poursuivre votre lecture.

Une attaque qui fait réagir partout dans le monde

Photo Agence QMI, Guy Martel

L’attaque qui a fait deux morts et cinq blessés dans le Vieux-Québec dans la nuit de samedi à dimanche fait réagir partout sur la planète. La nouvelle se retrouve en manchette sur le site de nombreux médias européens.

► Cliquez sur ce lien, afin de poursuivre votre lecture.