Nuit d'horreur à Québec: une attaque qui fait réagir partout dans le monde

L’attaque qui a fait deux morts et cinq blessés dans le Vieux-Québec dans la nuit de samedi à dimanche fait réagir partout sur la planète.

La nouvelle se retrouve en manchette sur le site de nombreux médias européens.

«Québec : un homme armé d’une épée tue deux personnes», titre Le Monde.

«Quebec stabbing: Two dead after attack by man in medieval clothes», peut-on lire sur le site de la BBC.

«2 Killed in Halloween Stabbing Spree in Quebec City», écrit le New York Times.

The Guardian, le Daily Mail, Sky News, Fox News font aussi mention de l'attaque sur leur site web.