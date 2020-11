Quand un couple dérape

Je vous écris à la demande de mon mari qui vous lit chaque jour. Il aimerait avoir votre opinion sur la façon de fonctionner en couple adoptée par notre fille et son conjoint. Ils sont ensemble depuis cinq ans et ils s’activent pour avoir un bébé. Le problème selon mon mari, c’est qu’ils se disputent souvent. Ils ont des divergences sur plusieurs sujets et ne se gênent pas pour se les signaler, même en présence d’une tierce personne. Tout ça en se disant totalement amoureux dans l’heure d’après.

Avec mon mari, on s’était fait un point d’honneur de ne jamais se disputer, surtout pas devant les enfants. Et on a tenu parole. Jamais un mot plus haut que l’autre entre nous. On ne comprend pas pourquoi notre fille est comme ça maintenant et on craint que la venue d’une enfant les mène à la rupture. Pensez-vous qu’ils peuvent s’aimer quand même ?

Des parents inquiets

Il n’y a pas qu’une seule façon de se comporter en couple. La vôtre en est une et la leur en est une autre tout aussi valable. L’important c’est que l’un et l’autre soient à l’aise dans la dynamique.