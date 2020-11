Se protéger de la COVID quand on habite avec une personne positive

Les experts affirment de plus en de plus que la contamination communautaire est la principale cause de la deuxième vague de COVID-19.

Et dans certains cas, il peut être difficile de se protéger du coronavirus, même si l’on respecte les consignes sanitaires. C’est d’autant plus vrai lorsqu’on habite avec une personne qui est positive au virus.

Pour aider à limiter les risques de propagation du virus, le Centre de contrôle et de prévention des maladies des États-Unis propose dans une nouvelle étude des mesures pour se protéger dans son domicile.

«Les personnes qui pensent être atteintes de la COVID devraient s’isoler, rester à la maison et utiliser une salle de bain et une chambre à coucher différente dans la mesure du possible», peut-on lire dans l’étude.

On y ajoute que l’isolement devrait se faire immédiatement, même avant la réception des résultats d’un test de dépistage, rapporte le New York Post.

«Le fait de retarder l’isolement jusqu’à la réception des résultats pourrait être une occasion ratée de limiter la propagation», écrivent les auteurs.

Ces derniers recommandent aussi que tous les résidents d’un foyer portent un masque lorsqu’ils se trouvent dans la même pièce.

L’étude révèle qu’environ 75 % des infections secondaires sont identifiées dans les cinq jours suivants la détection du virus chez la première personne malade.

Enfin, les auteurs notent que la transmission du virus est «fréquente» chez les adultes et les enfants.