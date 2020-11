Six joueurs du baseball majeur reçoivent des offres qualificatives

Six joueurs autonomes du baseball majeur, dont l’homme à tout faire des Yankees de New York DJ LeMahieu et le frappeur de puissance des Astros de Houston George Springer, ont reçu des offres qualificatives de leur équipe respective, dimanche.

Les autres sont le receveur J.T. Realmuto (Phillies de Philadelphie) ainsi que les lanceurs Trevor Bauer (Reds de Cincinnati), Marcus Stroman (Mets de New York) et Kevin Gausman (Giants de San Francisco).

Tous ont reçu une offre d’un an et de 18,9 M$. Ce montant a été déterminé en faisant la moyenne des 125 plus hauts salariés annuels des ligues majeures.

En y allant d’une offre qualificative, les équipes impliquées sont assurées de mettre la main sur un choix au repêchage si le joueur venait à partir vers d’autres cieux.