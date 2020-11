Un an de plus en Caroline pour Warren Foegele

L’attaquant et joueur autonome avec compensation Warren Foegele s’est entendu avec les Hurricanes de la Caroline sur les termes d’une prolongation contrat d’un an et de 2,15 millions $, dimanche.

En 2019-2020, l’ailier gauche de 24 ans a établi des sommets personnels en carrière avec 13 buts, 17 mentions d’aide et 30 points. Il a aussi ajouté un filet en huit matchs des séries éliminatoires. Sa réussite avait d’ailleurs permis d’envoyer les Rangers de New York en vacances, lors du match numéro 3 de la ronde qualificative.

«Warren a montré de l’amélioration chaque année de sa carrière professionnelle, a mentionné par voie de communiqué le directeur général Don Waddell. Nous nous attendons à ce qu’il poursuive son développement et qu’il prenne un plus grand rôle avec notre équipe.»

En 147 matchs dans la Ligue nationale de hockey, celui qui a été un choix de troisième tour (67e au total) du repêchage de 2014 a récolté 48 points, dont 25 buts.