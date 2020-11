Une autre option pour les Raptors

La fermeture de la frontière du Canada et des États-Unis se prolongeant, les Raptors de Toronto regardent toutes les options envisageables pour la présentation de leurs matchs locaux en 2020-2021 et le Prudential Center de Newark est l’une d’entre elles.

Selon ce qu’a indiqué le quotidien New York Daily News, l’organisation de la Ville Reine a discuté avec les responsables du domicile des Devils du New Jersey de la Ligue nationale de hockey à ce sujet. Aussi, la NBA serait favorable à l’idée en raison de la proximité d’équipes de la section Atlantique.

La même source a indiqué que le club torontois avait aussi eu des entretiens pour examiner la possibilité d’évoluer à Tampa ou Nashville.

Au cours des derniers jours, les villes de Kansas City et de Louisville ont été évoquées quant à une possible terre d’accueil temporaire pour les Raptors. Du côté de Buffalo, le sénateur de l’État de New York, Timothy Kennedy, a envoyé une lettre au commissaire de la ligue, Adam Silver, et au président de l’équipe, Masai Ujiri, pour les convaincre d’utiliser le KeyBank Center de Buffalo pour les rencontres à domicile des Raptors, d’après le réseau Sportsnet.