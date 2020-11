Vasek Pospisil échoue en qualification

Le Canadien Vasek Pospisil n'a pu accéder au tableau principal du tournoi de catégorie Masters de Paris-Bercy, dimanche.

En effet, il a été défait en trois manches par le Hongrois Marton Fucsovics, 4-6, 7-6 (3) et 6-2, lors du dernier tour de la phase qualificative.

Pospisil, 81e au classement de l'ATP, avait pourtant bien amorcé le duel, mais a vu son adversaire augmenter son niveau de jeu lors des deuxième et troisième manches. La rencontré a duré 2 h 43 min.

Le Britanno-Colombien a claqué neuf as et commis six doubles fautes, tandis que son rival a réussi cinq as, mais a totalisé huit doubles fautes.

Fucsovics était la première tête de série des qualifications.

Deux autres joueurs de l'unifolié seront en action lors de cette compétition. Le Québécois Félix Auger-Aliassime, 14e favori, croisera le fer avec le Croate Marin Cilic. Pour sa part, l'Ontarien Milos Raonic, 10e tête de série, se frottera au Slovène Aljaz Bedene. Les deux matchs auront lieu lundi.