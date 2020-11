THERIEN (née LOCAS)

Françoise



À la Résidence Au Coeur de L'Amitié, le 25 octobre 2020, à l'âge de 86 ans, est décédée Mme Françoise Locas, épouse de feu M. Réjean Therien, demeurant à St-Charles-Borromée, autrefois de St-Jacques, native de Laval.La défunte laisse dans le deuil ses enfants: René (Sylvie Tremblay), Lise (Philippe Rivest), Johanne (feu Yvon Turpin), Mario (Louise Rivest), Aline (Pierre Clermont), Lucille (Claude Aubut), Serge (Silvie Ellement), Christian (Johanne Bell), Nathalie (Robin Léveillé), 17 petits-enfants, 25 arrière-petits-enfants, ses soeurs: Annette et Huguette Locas, son beau-frère Guy, sa belle-soeur Léonne, leur conjoint(e), ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.Mme Françoise Locas Therien sera exposée le jeudi 5 novembre 2020 de 14h à 17h et de 19h à 21h et jour le des funérailles à compter de 11h à la :ANDRÉ LÉGARÉ INC.51 MARCEL LÉPINEST-JACQUES, J0K 2R0www.residencelegare.comLes funérailles seront célébrées le vendredi 6 novembre 2020 à 14h en l'Église paroissiale de St-Jacques. Inhumation au cimetière du même endroit.