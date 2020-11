Attaques dans le Vieux-Québec: le conseiller municipal Jean Rousseau se dit traumatisé

Jean Rousseau, conseiller municipal du secteur du Vieux-Québec et chef de Démocratie Québec, s’est dit fortement ébranlé par les attaques de la soirée de l’Halloween.

«Je demeure à moins de cent mètres d’une des scènes de crime. Je connais les gens qui ont été assassinés. C’était des gens très appréciés. Je suis encore ébranlé et traumatisé comme bien d’autres citoyens», a-t-il relaté, lundi matin.

M. Rousseau, qui se trouvait chez-lui samedi soir dès 19h, a appris qu’il se tramait quelque chose dans le Vieux-Québec par l’intermédiaire des réseaux sociaux. Il a immédiatement appelé des proches pour s’assurer qu’ils soient en sécurité et il est demeuré barricadé chez lui en respect des consignes du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ).

Inhumain

Dès dimanche matin, le conseiller du district de Cap-aux-Diamants est allé à la rencontre de ses voisins du secteur.

«La nuit de samedi a été très courte. Dimanche, j’ai partagé la douleur et le deuil des citoyens, a-t-il affirmé. Il y a une dame qui me parlait de Mme Suzanne Clermont (une des deux victimes des attaques) et qui pleurait abondamment. En temps de COVID, tu ne peux pas prendre quelqu’un dans tes bras. C’est un peu inhumain. Les gens ont besoin d’aide. Il faut qu’ils parlent».

Photo Didier Debusschère

D’après M. Rousseau, «ce n’est pas vrai qu’on va sortir plus forts. La plupart des gens ne sortent pas plus forts d’un tel événement. On reste traumatisé. On reste blessé. C’est une blessure interne. Mais on va continuer à vivre et on va se ressaisir. Le Vieux-Québec est toujours un endroit accueillant où il fait bon vivre».

La première partie des interventions des élus lors du conseil municipal de lundi soir à la Ville de Québec sera entièrement consacrée aux attaques de samedi soir.

Lévis solidaire

Par ailleurs, et en guise de solidarité avec la communauté de Québec, les drapeaux de la Ville de Lévis ont été mis en berne lundi. Ils le resteront jusqu’à mardi soir.

«La consternation et l’effroi que suscitent une telle situation doit nous amener à réfléchir collectivement sur les enjeux liés à la santé mentale», a mentionné le maire Gilles Lehouillier, lundi matin, par voie de communiqué de presse.

Selon lui, «il est primordial de trouver des moyens pour agir davantage en prévention. Il faut se questionner comme société sur les raisons de cet acte à la fois incompréhensible et condamnable, ce qui inclut les enjeux liés à la santé mentale».

