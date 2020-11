Ce que je vis, est-ce vraiment de l’amour ?

Je n’ai jamais vraiment plu aux femmes. Il faut dire que je ne suis pas physiquement plus attrayant qu’il ne faut. Comme j’en ai toujours été conscient, je redoublais de gentillesse avec les filles, pour me faire aimer. Elles m’aimaient certes, mais comme ami, pas comme un éventuel chum. À part une aventure qui a duré presque un an, je n’ai jamais eu d’amoureuse steady dans ma vie.

Mais voilà que, rendu à la fin trentaine, j’aimerais bien me fixer et fonder ma famille. Il y a deux ans, j’ai fait la connaissance d’une Marocaine sur un site internet. On a commencé à correspondre et ça dure encore aujourd’hui. On a les mêmes goûts et on partage les mêmes idées sur plusieurs sujets.

On a fait un échange de photos, et pour la première fois de ma vie, j’ai eu l’impression qu’une femme me trouvait certaines qualités physiques, ou en tout cas ne se rendait pas compte que j’étais sans grand attrait.

Au fil de nos nombreux échanges, je me suis rendu compte que je l’aimais, et je lui en ai fait part. Il semble aussi que ce soit réciproque. Je vis dans l’espoir de la rencontrer un jour, même s’il n’est pas encore question d’une visite dans son pays ou le mien.

Quand j’en parle avec mes amis ou avec ma famille, et même si je leur jure qu’aucune autre fille ne m’intéresse depuis qu’elle est dans ma vie, tout le monde se moque de moi. Ma sœur m’a même dit un jour que ça devait m’arranger de vivre l’amour à distance comme ça, car ça m’évitait d’avoir à dealer avec une femme en chair et en os. Mais pendant ce temps-là, nous, on s’aime, et on se le dit chaque jour. Pensez-vous comme tout le monde que je m’illusionne sur cette fille ?

Un gars

Je ne me permettrais jamais de vous dire que ce que vous vivez n’est pas de l’amour. Mais il est certain que sans aucun contact physique, vous ne pourrez jamais tester la solidité des sentiments que vous avez l’un envers l’autre. Cet amour platonique est certainement romantique puisqu’il ne vous met jamais à risque de vous déplaire l’un et l’autre, vu l’absence de contacts quotidiens.

Par contre, je me dois de vous signaler que vous avez une vision idéalisée de cette femme. Pareil pour elle, d’ailleurs. Mais comme vous ne parlez pas d’une éventuelle rencontre, peut-être cela vous suffit-il à tous deux pour être heureux ?