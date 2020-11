Danault et Strome : des similitudes

Ryan Strome a récolté 59 points, l’an dernier. Phillip Danault a inscrit 47 points au tableau. Les deux joueurs sont reconnus pour leur polyvalence. Danault sera joueur autonome sans restriction à la fin de la saison. Strome est joueur autonome avec restriction, il a rendez-vous avec l’arbitre pour résoudre le litige au sujet de son contrat.

Les Rangers de New York lui proposeraient 4,6 millions $, il en demanderait 5,4 M$. Il a de fortes chances de gagner sa cause si jamais les Rangers demeuraient sur leur position. Si les décideurs des Rangers décident qu’ils ne broncheront pas, que c’est 4,6 M$, à prendre ou à laisser, Strome aura deux options : demeurer avec les Rangers pour une autre année et devenir ensuite joueur autonome sans restriction ou encore signer une entente avec une autre équipe, si cette formation se manifeste dans les quatre jours suivant la décision de l’arbitre.

Dans le cas de Danault, c’est moins complexe. Il écoule la dernière année de son entente, à partir du 1er juillet 2021 ; si rien ne change, il pourra se prévaloir de son statut de joueur autonome sans restriction. Et n’oublions pas que les deux joueurs, grâce à l’autonomie, ne seront pas admissibles au repêchage de l’expansion.

Pourtant, les deux patineurs exercent un impact au sein de leur formation respective. Ils jouent un rôle important en attaque ainsi que sur le plan défensif. Danault évolue entre Brandan Gallagher et Tomas Tatar. Strome est le joueur de centre de Artemi Panarin.

Les Rangers, semble-t-il, ne veulent pas verser un salaire de 5 M$ à Strome parce que l’arrivée de Alexis Lafrenière change la donne, mais surtout parce que le poste de Strome aux côtés de Panarin pourrait être confié à Filip Chytil.

Dans le cas de Danault, les séries éliminatoires, avec les performances de Nick Suzuki et Jesperi Kotkaniemi, et l’arrivée de Tyler Toffoli et de Josh Anderson ont modifié le modèle d’affaires. Il y a moins d’argent dans les coffres.

Et, avec un plafond salarial à 81,5 M$ pour au moins deux ans, on ne veut surtout pas dépasser la limite permise.

Dans les faits, les deux joueurs sont les seuls en mesure de modifier les plans de leur employeur...

Galchenyuk : une autre chance!

Alex Galchenyuk a trouvé un emploi. Joueur de centre avec les Sénateurs d’Ottawa. Le prix : 1,05 million $. Une différence de 3,895 M$ que lui avait consentis le CH, il y a quelques années. Au cours des dernières saisons, il est passé par Montréal, il a ensuite quitté pour l’Arizona, puis, un arrêt à Pittsburgh, et ensuite escale au Minnesota et finalement, Ottawa. Tout un parcours pour un joueur de 26 ans, qui semblait avoir un avenir prometteur affichant une production de 30 buts en 2015-16 avec le Canadien. Il souligne : « Je sais que j’ai des choses à prouver. » Wow. On a l’impression qu’il chante le même refrain dans chacune des villes qu’il a visitées depuis son départ de Montréal. Mais, jusqu’ici, il n’a jamais rempli sa promesse. Comment réagira-t-il à Ottawa ? Il jouera au centre, une position qu’il a toujours affectionnée, et on se propose de l’utiliser entre Brady Tkachuk et Evgenii Dadonov. Il s’agit d’un risque intéressant pour Pierre Dorion et les entraîneurs des Sénateurs. Il s’agit d’un investissement pas très coûteux. Le jeune homme doit réaliser qu’il n’aura plus d’option s’il rate le défi qu’on lui propose.

Une longue attente

Mike Hoffman attend toujours un appel. Pourquoi ? Les directeurs généraux vivent dans l’incertitude et en profitent également pour faire baisser les prix. Pourquoi pas ?

Après tout, le prix exigé par l’ex-joueur des Panthers de la Floride est beaucoup trop élevé (6,5 millions $). Également, les propriétaires n’ont aucunement l’intention de prendre des risques avec des investissements aussi importants, surtout dans la conjoncture économique créée par la pandémie...

D’ailleurs, combien de matchs disputera-t-on l’an prochain ? Comme je le précisais la semaine dernière, oublions un calendrier de 82 matchs.

Une soixantaine de matchs est à l’étude, d’autres soulignent que la ligue se penche présentement sur un calendrier de 56 matchs. Gary Bettman et son groupe doivent oublier des matchs de hockey tard en juillet... en raison des Jeux olympiques...

Du hockey sans contact!

Photo d'archives, Marc DesRosiers

Ainsi, la ministre des Sports de l’Ontario, Mme Lisa MacLeod, affirme dans le cadre d’une conférence de la Ligue de hockey junior majeur de l’Ontario que le circuit reprendra ses activités, mais en interdisant la mise en échec.

Oups...

Est-ce à dire que les joueurs ne pourront aller dans les coins de patinoire pour enlever la rondelle à l’adversaire ?

Est-ce à dire que les défenseurs devront donner libre accès aux attaquants adverses pour qu’ils envahissent la zone privilégiée ?

De retour au banc, un joueur devra-t-il s’assurer qu’il y a une distanciation de deux mètres avec son coéquipier de gauche et son coéquipier de droite ?

Que les gouvernements insistent sur la sécurité sanitaire, on le comprend très bien. Il faut stopper le coronavirus.

Comment ? Les gouvernements imposent des règlements, les chercheurs poussent les expériences 24 heures sur 24 heures.

Mais, de là à vouloir se donner du capital politique en pleine pandémie, très souvent on plonge dans le ridicule et c’est exactement ce qu’a fait la ministre ontarienne, l’autre jour.

Son chef l’a ramenée à l’ordre rapidement, puisque, 24 heures plus tard, le premier ministre Ford soulignait que le hockey junior majeur allait reprendre ses activités avec la mise en échec.

Cependant, qu’on interdise les batailles, là, on fait un pas important.