Des déneigeurs inquiets que la COVID-19 aggrave la pénurie de travailleurs

Si la pénurie de main-d’œuvre dans l’industrie du déneigement ne date pas d’hier, le risque de voir certains de leurs employés contracter la COVID-19 ajoute une couche d’incertitude chez les déneigeurs, inquiets des impacts de la pandémie sur leur offre de service cet hiver.

Le propriétaire de Déneigement Montréal, Kevin Batista, n’a réussi à recruter que la moitié des cinquante employés qu’il lui faudrait pour passer l’hiver. Ce taux de recrutement l’inquiète, et il craint aussi des absences de dernière minute tout au long de la saison des neiges.

«Qu’est-ce qui va arriver quand tu vas appeler un travailleur et qu’il va te dire : je ne peux pas rentrer, ma femme a la COVID? C’est une couche de stress de plus», confie M. Batista, qui a déjà dû couper 150 clients à cause de la pénurie et a dû abandonner des secteurs à Montréal, pour se concentrer sur l’est de l’île.

Les déneigeurs ont de la difficulté depuis plusieurs années à recruter, notamment en raison des horaires de soir parfois imprévisibles et du caractère saisonnier de l’emploi et des programmes d’assurances chômages aux contraintes souvent difficiles pour les employés contractuels ou saisonniers, estime M. André Hins, propriétaire de la compagnie de déneigement Pro-Neige, à Rimouski.

Une incertitude additionnelle comme la pandémie vient encore plus fragiliser leurs affaires.

Plusieurs impacts

D’éventuels employés infectés ne sont pas la seule préoccupation des déneigeurs qui soit liée à la COVID-19.

Selon M. Batista, plusieurs travailleurs étrangers qui étaient prêts à venir travailler pour lui cet hiver se sont fait refuser leur demande par Ottawa, en raison du taux de chômage encore trop élevé au pays.

Comme toutes les autres entreprises, celles qui gèrent les déneigements doivent aussi s’assurer qu’il n’y ait pas d’éclosions dans leurs locaux. Depuis la mi-mars, elles ont toutes pu implanter des normes de distanciation sociale, et aucune éclosion de COVID-19 n’y a été déclarée depuis.

« Là où ça nous touche, c’est pour l’entretien des machines. J’ai quatre mécaniciens dans le garage et ils ont des outils, c’est là que c’est plus complexe », estime Jean Élie, propriétaire de l’entreprise de déneigement du même nom à Drummondville.

« Les gars prennent leur déjeuner au restaurant, il va falloir penser à un plan B si les salles à manger sont fermées si on passe en zone rouge », indique pour sa part Nathalie Tanguay, responsable des relations clients pour Déneigement Robin Morin à Chicoutimi, en zone orange.

« Le contact est plus difficile avec le client », ajoute Carl-Dominique Couture, propriétaire des Entreprises CDC Division Déneigement à Sherbrooke, qui a dû se résigner à travailler seul encore cette année, faute d’employés.

La directrice générale de l’Association des propriétaires de machinerie lourde du Québec (APMLQ), Annie Roy, convient que même en ayant élaboré des plans d’actions, la situation n’est pas facile à appréhender.

« C’est un spectre sur l’hiver. Dans l’industrie du déneigement, on [détermine] comment élaborer un plan d’action [en cas d’éclosion], sauf que c’est quand même une situation un peu précaire », indique celle dont l’association représente plusieurs déneigeurs.

Mme Roy se dit toutefois convaincue que l’industrie du déneigement saura se mettre en marche. « Il y a une inquiétude qui plane, mais tout le monde va se relever les manches », conclut-elle.

Comment bien choisir un contrat de déneigement ?

Avec l’hiver qui approche, il peut être tentant de faire appel aux services d’un déneigeur pour se sauver du travail. Pour bien négocier son contrat, voici quelques conseils de Pierre-Olivier Fortin, conseiller en communication chez CAA Québec.

• Un bon contrat de déneigement doit être clair et contenir des informations précises comme les heures dans lesquelles le service sera effectué, les dates couvertes ainsi que la limite de déneigement s’il y a lieu, tout comme les frais exigés par l’entrepreneur.

• Si le contrat ne mentionne pas explicitement de limites de date, l’entrepreneur ne peut pas légalement charger un extra.

• Il est recommandé de faire soumissionner plusieurs entrepreneurs avant d’en choisir un, de demander l’avis de ses voisins, de vérifier si l’entreprise st en règle et de préciser dans le contrat les services exigés, les modes de paiement et la présence d’aménagements plus fragiles sur son terrain.

Pour obtenir plus de conseils et accéder au répertoire d’entreprises recommandées par CAA Québec, on peut se rendre sur : caaquebec.com.