Donald Trump fait jouer Céline Dion

Donald Trump a laissé plusieurs personnes perplexes le week-end dernier en utilisant une ballade très connue de Céline Dion lors d’un rassemblement partisan en Caroline du Nord. Le choix du président américain? La chanson-thème du film Titanic, My Heart Will Go On.

Cette sélection a été jugée curieuse puisqu’elle évoque un gros bateau qui coule.

La chef d’antenne de CNN ne s’est pas gênée pour qualifier ce choix d’«étrange» en ondes dimanche, alors qu’elle entendant le refrain jouer pendant qu’elle discutait avec une journaliste sur place.

Les animatrices de l’émission The View ont beaucoup rigolé quand elles ont mentionné l’incident lundi. «Soit il n’a pas regardé le film, soit il ne s’en rend pas compte... C’est la plus grosse blague!» s’est exclamée Joy Behar à propos du candidat républicain qui tente d’aller chercher un second mandat.

Ce n’est pas la première fois que Donald Trump recourt à My Heart Will Go On durant cette campagne. Selon différentes sources, le méga succès de 1997 a également été mis de l’avant durant un rallye en Floride la semaine dernière.

