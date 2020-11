Joe Biden en tête à Hollywood

Si l’on tenait uniquement compte de l’avis des célébrités hollywoodiennes, Joe Biden l’emporterait haut la main contre Donald Trump dans la course à la présidence des États-Unis. Sans surprise, les artistes se sont majoritairement rangés derrière le candidat démocrate.

Les artistes américains ont toujours traditionnellement soutenu le parti démocrate en grand nombre. Et l’élection de cette année ne fait pas exception. De grosses pointures comme Cher, Barbra Streisand, Tom Hanks, Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Taylor Swift, Stephen King et Billie Eilish ont tous publiquement déclaré leur appui à Biden.

Il y a quelques jours, Lady Gaga est devenue la nouvelle célébrité hollywoodienne à prendre position pour les élections de mardi soir. La chanteuse a décidé de participer lundi à un rassemblement électoral en voiture (drive-in) à Pittsburgh, en Pennsylvanie, un État qui pourrait s’avérer très important pour une victoire aux élections.

Dans les dernières semaines, d’autres stars, comme Taylor Swift, ont vanté les mérites de Biden, tout en dénonçant les agissements de Trump.

« Le changement dont nous avons le plus besoin est d’élire un président qui reconnaît que les personnes de couleur doivent se sentir en sécurité et représentées, que les femmes méritent le droit de choisir ce qui se passe avec leur corps et que la communauté LGBTQ+ mérite d’être reconnue » a dit Taylor Swift dans une entrevue à V Magazine.

D’un camp à l’autre

De son côté, Brad Pitt a accepté de prêter sa voix à une récente campagne promotionnelle vidéo de Biden. « L’Amérique est un endroit pour tout le monde. Ceux qui ont choisi ce pays, ceux qui se sont battus pour lui, certains républicains, certains démocrates, et la plupart juste entre les deux », dit l’acteur dans ce message.

La jeune Billie Eilish a aussi participé à une vidéo pour la convention démocrate, où elle a appuyé Biden. « Nous avons besoin d’un président prêt à résoudre nos problèmes, comme les changements climatiques et la COVID, pas d’un président qui les niera. »

« Trump est cette dangereuse combinaison entre une eau chaude et une basse pression atmosphérique : il permet aux ouragans de se former », a quant à lui écrit l’auteur de romans d’horreur Stephen King dans un texte pour le Washington Post.

Du côté de Trump, comme en 2016, les supporteurs se font plus discrets. Aux côtés du volubile Kid Rock, qui avait déjà appuyé Trump il y a quatre ans, on retrouve quelques acteurs dont la carrière a déjà été plus reluisante (Roseanne Barr, Dennis Quaid, Jon Voight, James Woods).

« Je crois que Trump, peu importe ce qu’on pense de lui, fait un bon travail en essayant de donner aux États – et à tout le peuple américain – ce dont ils ont besoin », a dit Quaid en avril dernier.

Jon Voight, qui a souvent été vu en compagnie de Trump, a fait une déclaration cet été en demandant aux gens de voter « pour garder le président Trump en poste, car il pourra continuer de porter le flambeau de cette terre de la liberté ».

« Rendons-nous à l’évidence : Donald Trump est un individu rude, a écrit Woods sur Twitter, en mai. Il est vaniteux, insensible et cru. Mais il adore l’Amérique plus que n’importe quel président que j’ai vu dans ma vie. Il est le dernier pare-feu entre nous et la fosse septique appelée Washington. Je le prendrai avant n’importe lequel de ces voyous. »