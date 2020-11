L'aide ne doit pas arrêter, Envoye-don!

Ce n’est pas parce que nous sommes en temps de pandémie que l’aide aux plus démunis et vulnérables de ce monde doit arrêter. Au contraire, nous devons nous serrer les coudes et nous réinventer pour continuer à les aider.

C’est ce qu’a fait le Club Lions Sillery Ste-Foy Québec qui organisait le plus gros cocktail d’affaires, le «Coquetélions», dans la région de Québec, pour venir en aide et soutenir différents organismes qui font la différence dans notre société. En effet, plus de 1300 gens d’affaires de la province se réunissent habituellement à chaque année durant un somptueux cocktail pour amassés des bénéfices servant à venir en aide à plusieurs organismes communautaires qui soutiennent les plus démunis, surtout dans le domaine de la jeunesse, la base de notre société.

On peut penser à des organismes comme le Camp Kéno, Carrefour des enfants de St-Malo, Maison d’entraide l’Arc-en-Ciel, La Dauphine, Les Grands Frères et Grandes Sœurs de Québec, La Maison Richelieu Hébergement Jeunesse, Laura Lémerveil.

Effectivement, aider la jeunesse à bien grandir c’est la base d’une société en santé. Ces organismes donnent un bon guide aux jeunes qui en ont de besoin et qui deviendront, sous peu, de bons actifs pour notre société. Devrions-nous les laisser tomber parce que notre monde a été chamboulé? Certainement pas ! Ils ont besoin de nous encore plus que jamais en ces temps incertains où l’angoisse et les problèmes de santé mentale sont grandissants chez les jeunes.

La pandémie a frappé fort et ces organisations sans but lucratif ont été impacté de plein fouet puisqu’ils ne peuvent opérer et aider nos jeunes sans nos dons et sans l’aide que fourni des organisations comme le Club Lions en organisant des événements bénéfices. Maintenant, tout est paralysé et le «Coquetélions» doit malheureusement faire une pause, ce qui est grandement dommageable pour tous ces organismes communautaires et, plus précisément, pour tous ces jeunes.

Par contre, si le plaisir de se réunir peut attendre, l’aide doit continuer à tout prix pour soutenir les œuvres. C’est pourquoi l’équipe du Club Lions Sillery Ste-Foy Québec s’est adaptée, en cette année particulière, pour continuer à mieux aider ces organismes en organisant une levée de fonds importante pour remplacer le «Coquetelions».

La Campagne «Envoye-don!»

Ainsi, c’est le temps de montrer comment les Québécois sont capables de se mobiliser pour aider notre société. En effet, vous pouvez faire une différence dans la vie de plusieurs jeunes en faisant un don à la campagne «Envoye-don!» directement sur le site: www.coquetelions.com

Nos jeunes ont besoin de nous en ces temps troubles et c’est le temps de faire la différence.

Vous pouvez également écouter l’entrevue ci-dessous de Patrice Biron, Président du Club Lions Sillery Ste-Foy Québec, qui résume bien la situation entourant les difficultés rencontrées par ces divers organismes en ces temps de pandémie: