Le rôle du notaire lors d’un refinancement

Question de Miguel, un de nos lecteurs : Je voudrais rénover ma résidence et je compte faire un refinancement hypothécaire auprès de mon institution financière. Est-ce que je dois aller chez le notaire à nouveau ? Et combien cette démarche va-t-elle me coûter environ ?

Selon l’information obtenue auprès de la Chambre des notaires du Québec, il faut savoir qu’en vertu de l’article 2693 du Code civil du Québec, « l’hypothèque immobilière doit, sous peine de nullité absolue, être constituée par un acte notarié en minute ». Autrement dit, l’hypothèque que vous consentez sur votre immeuble pour garantir à votre créancier les sommes que vous lui devez devra obligatoirement être réalisée par un notaire.

Cette situation peut se présenter dans plusieurs cas, par exemple si vous avez contracté un prêt hypothécaire pour acheter une propriété, ou encore si vous avez effectué un refinancement avec une autre institution financière. Enfin, même si vous demeurez avec la même banque pour votre refinancement, mais que le montant emprunté est supérieur au prêt initial, il est possible que votre banque exige une nouvelle garantie hypothécaire devant notaire. Quels documents ce juriste va-t-il préparer dans le cadre d’un refinancement ? Il y a habituellement deux volets à couvrir : la convention de prêt (si votre banque mandate le notaire pour la compléter), ainsi que la garantie hypothécaire que l’on accorde sur l’immeuble, c’est-à-dire l’hypothèque.

Pas de barème de frais

Dans la convention de prêt, l’emprunteur reconnaît qu’il a une dette envers son créancier. On y détaille aussi toutes les modalités du prêt (taux d’intérêt, remboursement, échéance, etc.). Dans la garantie hypothécaire, on indique notamment quelles sont vos obligations ainsi que les droits du prêteur.

Sachez aussi que bien souvent, les institutions financières prennent une garantie sur votre immeuble supérieure au montant que vous lui avez emprunté.

En ce qui concerne les honoraires du notaire, la Chambre des notaires ne fixe pas de barèmes. Il revient donc à chaque notaire de fixer les coûts du service juridique octroyé, notamment en tenant compte de la complexité du dossier, du temps nécessaire pour le finaliser, des vérifications à effectuer et des sommes qu’il a dû débourser. Dans le cas d’un refinancement hypothécaire, le notaire devra effectuer la recherche de titres, examiner divers documents, préparer et conserver les actes, demander leur publication au Registre foncier, déposer des sommes dans son compte en fidéicommis, produire un rapport de titres au créancier lui confirmant la validité des titres et de la garantie hypothécaire, etc. Il est difficile de préciser un montant exact, mais sous toutes réserves, vous pourriez vous attendre à payer approximativement entre 1500 $ et 2000 $.