Les Jeux du Québec changent de cycle

En raison du report des deux prochaines finales des Jeux du Québec, forcé par la pandémie de COVID-19, SPORTSQUÉBEC a pris la décision de décaler le cycle habituel.

Ainsi, les jeux estivaux seront dorénavant disputés lors des années impaires et ceux d’hiver auront lieu au cours des années paires, a annoncé l'organisation, lundi.

Le printemps dernier, la 55e Finale des Jeux du Québec, initialement prévue en 2020, a été repoussée à l’été prochain et la 56e Finale à Rivière-du-Loup a été remise à l’hiver 2021.

Avec le changement de cycle, la 57e Finale des Jeux du Québec sera présentée à l’été 2023 à Rimouski. La 58e Finale a été remise à l’hiver 2024 et la 59e, à l’été 2025.

«Les circonstances actuelles ont obligé SPORTSQUÉBEC à prendre une décision difficile, mais nécessaire, a expliqué Julie Gosselin, présidente de SPORTSQUÉBEC., dans un communiqué. En effet, il est important pour nous de collaborer avec nos partenaires et de les soutenir en leur offrant les meilleures conditions possible pour réaliser leur Finale. Nous désirons que l’expérience des jeunes athlètes soit la meilleure possible grâce à ces changements. En reportant les prochains Jeux du Québec, nous souhaitons permettre aux prochains milieux hôtes d’organiser un événement d’envergure qui sera le moins possible affecté par le climat actuel, et ce, dans un délai raisonnable.»