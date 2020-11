Louis-Philippe Neveu devient le directeur général de TVA Sports

Le Groupe TVA a annoncé lundi la nomination de Louis-Philippe Neveu à titre de directeur général de TVA Sports.

M. Neveu possède plus de 15 ans d’expérience en production et en programmation d’émissions de télévision sportive. Depuis son arrivée au sein de la chaîne en 2014 à titre de producteur exécutif, il a géré plusieurs diffusions d’événements sportifs majeurs et d’émissions en direct, de l’étape d’idée au développement du concept, et jusqu’à la production finale. Il est également impliqué dans le développement d’affaires avec les partenaires de la chaîne sportive, incluant notamment la Ligue nationale de hockey, la Major League Soccer, la Ligue canadienne de hockey et la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

«J’aimerais tout d’abord remercier la direction de Groupe TVA pour sa confiance. TVA Sports, c’est une équipe de passionnés autant devant que derrière les caméras, qui réussit à tout coup à créer l’événement pour le bénéfice des amateurs de sports, a-t-il affirmé dans un communiqué. Appuyé par cette solide équipe, nous amorcerons le virage stratégique de TVA Sports basé sur les habitudes et le profil des consommateurs de sports, et continuerons de veiller à la croissance de la chaîne.»

De son côté, la présidente et la chef de la direction de Groupe TVA, France Lauzière, a souligné les qualités de M. Neveu, précisant que «grâce à son leadership, son expérience et ses connaissances, il a été un joueur-clé dans la croissance de TVA Sports».

«En tant que gestionnaire, Louis-Philippe Neveu s’est démarqué depuis maintenant six ans, autant auprès de nos équipes qu’avec les partenaires d’affaires de TVA Sports, a-t-elle mentionné. En plus de gérer encore plus d’événement en direct, Louis-Philippe verra à adapter l’offre de contenus sur l’ensemble des plateformes de TVA Sports pour encore mieux répondre aux besoins des consommateurs, notamment avec l’expérience numérique.»