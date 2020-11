Petit guide de survie pour l’élection de mardi

En songeant au titre de ce billet, j’étais partagé entre l’amusement et une réelle préoccupation.

Pendant la dernière fin de semaine, un voisin que j’apprécie tout particulièrement m’interroge, pour une rare fois, sur ce que je pense de l’élection 2020 aux États-Unis. Nous ne parlons jamais boulot lors de nos discussions, mais il évoque cette fois le caractère émotif de sa réaction. Ne serait-ce que pour préserver son moral, il espère une victoire de Joe Biden.

Les quatre dernières années ne se comparent à rien d’autre en politique américaine. À la turbulence constante se sont ajoutés la pandémie, des problèmes économiques, des tensions raciales et, pour nous, une relation trouble entre le Canada et les États-Unis. Considérant les enjeux, bien des électeurs et des observateurs, certains épuisés, ont les nerfs à fleur de peau.

La réaction de mon voisin, un homme pondéré d’un calme olympien, et le survol de plusieurs articles dans des médias de par le monde, m’ont convaincu de publier quelques suggestions pour guider votre écoute de la soirée électorale. Jamais avant 2020, même pas en 2016, j’aurais imaginé qu’on puisse accompagner les lecteurs et/ou les auditeurs de cette manière pendant l’annoncer des résultats.

Voici donc quelques conseils glanés ici et là. Dans un premier temps, on suggère à tous et à toutes de faire preuve de patience. Au mieux, nous espérons un résultat pour la fin de la soirée, mais il n’est pas impossible que le gagnant ne soit annoncé que le lendemain ou dans les jours qui suivent. Pendant tout ce temps, il sera primordial de continuer à inspirer et à expirer!

Si vous lisez frénétiquement sur le web, prenez une pause et évitez les sites conspirationnistes. Les rumeurs les plus folles circulent à une vitesse folle sur la toile au sujet de plusieurs complots qui mèneraient à un vaste exercice de fraude électorale. Peu importe ce que peut vociférer Donald Trump pendant son sprint final, des lois régissent les élections et les véritables cas de fraudes aux États-Unis sont à peu près absents. Le risque est particulièrement faible.

Vous savez déjà que les États-Unis battent cette année un record de vote par anticipation et de vote par la poste. Tous les bulletins doivent être comptés, mais ils ne le seront pas de la manière selon les états. Certains états dépouillent tous les résultats en même temps, alors qu’à certains endroits, comme en Pennsylvanie, le vote par la poste est comptabilisé plus tard. Comme les résultats de ce dernier état pourraient bien faire la différence entre une victoire ou une défaite, patience.

Plusieurs analystes, dont je suis, vous ont déjà expliqué qu’il n’est pas impossible que nous ayons droit à un «mirage rouge» (couleur des républicains) en début de soirée mardi. Une impression que le président sortant est en avance. Ce pourrait être trompeur puisque si on compte les votes en présence en premier, les votes acheminés par la poste vont modifier les chiffres plus tard dans la soirée. On considère généralement que plus de démocrates ont voté par la post alors que plus de républicains se déplaceront le jour du scrutin.

Ne vous étonnez donc pas si Donald Trump crie victoire rapidement. C’est une stratégie visant à miner la crédibilité d’un décompte des voix qui se prolongerait. On veut donner l’impression qu’on vole la victoire. Oui, une fois de plus l’État profond, le tristement célèbre «deep state», serait à l’œuvre!

Pendant la soirée, méfiez-vous des réseaux sociaux. L’information qui circulera mardi soir ne sera souvent pas plus fiable que ce qui circule habituellement. Attendez avant de réagir et vérifier vos sources. Le défi est important pour les médias, surtout les médias traditionnels. On veut fournir de l’information rapidement et la course au scoop est sans pitié. La leçon de 2000 devrait suffire à calmer les esprits. La Floride, d’abord attribuée à Al Gore, avait finalement accordé ses grands électeurs à George W. Bush.

Autre particularité, observez bien le comportement des analystes et commentateurs des réseaux américains. Sous le couvert de l’anonymat, bien des stratèges démocrates et des experts des différentes chaînes affirment souffrir de «syndrome du choc post-traumatique» depuis 2016.

Ils et elles exagèrent volontairement en recourant à l’expression, mais ils et elles ont été marqué(e)s par la surprise de la dernière élection présidentielle. On ose à peine croire à la quasi-totalité des sondages qui pointent vers une victoire nette de Joe Biden.

Avant-dernière suggestion : ne vous étonnez pas si les demandent de recomptage se multiplient. Lors d’une élection qui laisse présager des résultats serrés dans plusieurs états, il serait normal qu’on exige un examen minutieux des bulletins et des règles habituellement strictes encadrent le processus.

Finalement, préparez-vous à l’éventualité de recours devant les tribunaux. Il y en a chaque année et 2020 ne fera pas exception. La question sera probablement soulevée dès mardi soir. Faut-il s’en inquiéter? Je ne le crois pas. On sollicite les tribunaux depuis des semaines déjà et les jugements produits ne réservent pas de grandes surprises. Si les Américains votent et qu’ils le font en suivant les procédures, leurs votes seront comptabilisés, que ce soit mardi ou dans les jours qui suivent.

L’élection de demain est sans aucun doute d’une importance capitale et les enjeux cruciaux pour nos voisins, mais aussi pour nous ou pour plusieurs pays dans le monde. Si des manifestants s’emportent et que certains commettent des gestes répréhensibles, il sera important de ne pas tomber dans le panneau. Gardons la tête froide et n’oublions pas de vérifier le cadre légal entourant le scrutin. Si ce n’est pas demain soir, nous finirons bien par avoir un portrait assez juste des résultats.